Volley A1/F: la Wash4green passa il primo turno dei play-off di Challenge Cup

Dopo il trionfo a Roma, la Wash4green Pinerolo passa il primo turno dei play-off per entrare nella Challenge Cup, la terza coppa europea per ordine d’importanza. Le ‘pinelle’ dovevano affrontare Il Bisonte Firenze, che ha acciuffato all’ultimo la permanenza in A1 con la trasferta vincente a Bergamo, mentre Smi Roma Volley è scivolata in casa con le pinerolesi.

La società toscana, però, ha scelto di non partecipare alla competizione, facendo saltare la doppia sfida del 9 e 16 marzo. Ora la Wash4green Pinerolo attende la seconda miglior classificata uscente dai quarti dei play-off scudetto, contro cui tornerà in campo il 23 marzo tra le mura amiche del Pala Bus Company.

Intanto proprio da Firenze dovrebbe arrivare il primo rinforzo per la prossima stagione: l’opposta Adhuoljok Malual, che dovrà occupare il posto che sarà lasciato vacante da Malwina Smarzek, diretta vero la Turchia.