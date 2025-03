Calici Torinesi: un corso per scoprire i vini della provincia attraverso degustazioni guidate

Villa Lascaris, in collaborazione con l’Enoteca Regionale dei Vini della Provincia di Torino, organizza Calici Torinesi, un corso di avvicinamento al vino torinese che si terrà il 12 e 26 marzo e il 9 aprile a Pianezza. Tre incontri condotti dal critico enogastronomico Alessandro Felis per approfondire storia, tecniche e caratteristiche di questi, con degustazioni guidate di quattro etichette – in più di un caso vere e proprie chicche - per ciascuna serata.