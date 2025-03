I Lions International a supporto di Just The Woman I Am per la lotta contro il cancro

Just The Woman I Am (JTWIA) è l’evento che, dal 2014, attraverso una corsa-camminata di 5 chilometri aperta a tutti, raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

JTWIA non è solo una 5 chilometri da correre e camminare insieme, è anche un Villaggio della Prevenzione e della Salute che durante i tre giorni dell’evento offre ai cittadini visite di prevenzione gratuite, consulti, convegni e webinar divulgativi. È uno spazio fisico e digitale di promozione gratuita per le associazioni no profit, è un’occasione di incontro, di dialogo e di festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, i cittadini e le scuole: nell’ultima edizione (2024) gli iscritti hanno superato i 28.000.

Il Lions International è partner di quest’evento dal 2016, collaborando sia con le iscrizioni (gruppo Lions), sia nella gestione delle tende mediche del villaggio della prevenzione: screening della vista, screening nei, I.A. medico-radiologica, individuazione precoce sia dell’ambliopia che della dislessia, prevenzione patologie cardiache delle donne, ecc.

“Quest’anno - dicono i Lions International - ci piacerebbe inserire un test facile, ma indicativo, per una patologia che colpisce, in Italia,una donna su tre e un uomo su otto, oltre i cinquant’anni, per un totale di circa sei milioni di persone. È cronica e si caratterizza per un’alterazione della struttura ossea che comporta un aumentato rischio di fratture. Prima che qualsiasi segno o sintomo visibile appaia clinicamente o radiograficamente si dovrebbe intervenire con trattamenti preventivi volti a rallentare l’ulteriore perdita minerale ossea, cui possono contribuire squilibri ormonali, deficit nutrizionali, effetti collaterali di farmaci e stili di vita scorretti (consumo eccessivo di alcol, fumo, sedentarietà…)”.