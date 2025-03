“Al Velò”: la sorpresa della cucina del bistrot inserito nel Motovelodromo di Torino in corso Casale

Il Motovelodromo per la Torino sportiva è stata una realtà di primissimo piano. Inaugurato nel 1920, giocò da subito un ruolo significativo in cui ad essere protagoniste furono numerose gare di ciclismo su pista.

Ben presto tuttavia (sembrano storie di oggi…) la realtà sportiva in questione entrò in affanno e, per reggere economicamente, fu costretta a rinunciare alla sua identità originaria, ospitando prima partite di calcio e di rugby e poi, anche una volta ricostruito nel dopoguerra, eventi di vario tipo. A restituirgli un ruolo, sebbene più articolato che non in origine, è il progetto avviato nel 2021 e volto a trasformare il Motovelodrono, ora dedicato a Fausto Coppi, in un polo polifunzionale finalizzato a promuovere sport, benessere e inclusione sociale.

Ad essere previsti, e in alcuni casi già in funzione, sono campi da padel, beach volley, una pista pump track, una pista ciclistica e di atletica, una palestra di arrampicata, delle aree per eventi e fitness e persino una piscina estiva. E, in un contesto di questo genere, come avrebbe potuto mancare uno spazio dedicato al cibo? ecco dunque nascere, proprio all’entrata stessa del Motovelodromo, un bistrot inequivocabilmente legato dal nome al centro sportivo in cui è inserito: “Al Velò”.