La Reale Mutua Fenera '76 Chieri scivola in casa contro Roma. Tra 7 giorni la finale di ritorno

In un Pala Gianni Asti tutto esaurito, la SMI Roma Volley conquista la vittoria nel primo atto della finale della CEV Challenge Cup, battendo la Reale Mutua Fenera Chieri '76 al termine di un entusiasmante match deciso al tie-break.

La squadra capitolina si impone dopo oltre due ore di gioco con il punteggio di 3-2, dando un’importante spinta alla sua corsa verso il titolo. Nonostante la differenza di qualità in campo - solo 10 giorni fa Chieri superava per 3-0 le giallorosse, retrocesse in A2 all'ultima giornata di campionato - la Reale Mutua non riesce ad imporre il proprio gioco e viene spesso sovrastata delle più giocatrici di coach Cuccarini.

La gara di ritorno si giocherà martedì prossimo, 11 marzo, a Roma.

CRONACA

Il primo set vede Roma partire con grande determinazione: dopo un inizio equilibrato, con il punteggio sul 6-6, le ospiti piazzano un break decisivo grazie ad un muro di Scholzel su Skinner, portandosi sul 12-14. A quel punto, Roma mantiene il vantaggio, chiudendo il set con il punteggio di 20-25 grazie a una serie di giocate decisive di Adelusi. Nel secondo set cambia il ritmo: Chieri trova il giusto ritmo e, grazie ad un parziale di 6-2 sui servizi di Gicquel, Buijs e Alberti, prende il comando. Il vantaggio delle padrone di casa cresce costantemente, e nonostante i tentativi di Roma di recuperare, il set si chiude sul 25-17 per Chieri.

Ancora tanta Roma nel terzo set: le capitoline trovano un ottimo gioco, approfittando degli errori di Chieri e riuscendo a riportarsi in vantaggio grazie a un muro decisivo di Ciarrocchi su Gicquel (22-24). Le ospiti chiudono 22-25, portandosi sul 2-1. Chieri reagisce con forza nella quarta frazione, costruendo un vantaggio di quattro punti grazie a Lyasko e Omoruyi. Roma tenta di ridurre il gap, ma le padrone di casa mantengono il controllo, chiudendo il set 25-18 e portando l’incontro al tie-break.

Il quinto set è stato un autentico duello: Roma prende subito il comando grazie a un ottimo inizio di Ciarrocchi e Salas, con un break che le porta sul 2-5. La Reale Mutua reagisce, annullando diverse palle match, ma alla fine è Roma a spuntarla, chiudendo il tie-break 12-15 con un tocco vincente di Melli.

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-SMI Roma Volley 2-3 (20-25; 25-17; 22-25; 25-18; 12-15)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 3, Gicquel 20, Alberti 4, Gray 6, Skinner 21, Buijs 7; Spirito (L); Guiducci, Anthouli 5, Rolando, Lyasko 9, Omoruyi 9. N. e. Bednarek, Lavagnino (L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

SMI ROMA VOLLEY: Mirkovic, Adelusi 16, Scholzel 12, Ciarrocchi 16, Melli 11, Salas 21; Zannoni (L); Muzi, Provaroni, Orvosova, Rucli. N. e. All. Cuccarini; 2° Tortorici.ARBITRI: Yilgazmil (Turchia) e Salvati (Italia).

NOTE: presenti 3980 spettatori.

Durata set: 28′, 25′, 30′, 25′, 21′.

Errori in battuta: 9-4. Ace: 5-4. Ricezione positiva: 49%-45%. Ricezione perfetta: 26%-20%. Positività in attacco: 44%-41%. Errori in attacco: 11-12. Muri vincenti: 13-8.

MVP: Mirkovic.