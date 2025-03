Nicola Batavia chiude 'l Birichin: fine di un'epoca e nuovo futuro per il suo locale torinese

Dopo oltre tre decenni di attività, ‘l Birichin chiude i battenti. Il ristorante cambierà gestione. Batavia ha infatti deciso di lasciare il locale per dedicarsi innanzitutto alla famiglia, e poi a nuovi progetti. Il futuro del ristorante è già delineato e il passaggio di consegne porterà ad una sua trasformazione radicale. I nuovi proprietari manterranno l'identità gastronomica del locale, imprimendogli però un taglio diverso. La chiusura de ‘l Birichin determina così, per quello che è stato un indirizzo apprezzato dai gourmet torinesi, l'inizio di una nuova avventura.

Da Alberto di Monaco a Berlusconi, da Zucchero a Jovanotti

‘l Birichin, nel momento della sua apertura avvenuta nel 1993, rappresentò un’indubbia novità. Il ristorante infatti, in un panorama ancora molto legato ad una cucina dai tratti rigorosamente sabaudi, venne vissuto come la possibilità di sperimentare un’esperienza gastronomica lontana dal cliché del momento.

Affermatosi ben presto come un indirizzo da non mancare, l ristorante ha accolto nel tempo non solo i gourmet locali e non, ma anche ospiti illustri: dal principe Alberto di Monaco a Silvio Berlusconi, da Zucchero a Lucio Dalla, da Renato Zero a Jovanotti. Ad appassionare i clienti di Batavia era proprio la sua cucina: sì contemporanea, ma mai slegata dal territorio. Con la sua chiusura, Torino perde dunque un luogo che del gusto della città ha fatto la storia.