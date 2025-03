Fa Bene Kitchen: storie di migrazione e sapori dal mondo per un futuro più inclusivo

Non si tratta però solo di videoricette. Dietro ciascuna di esse c’è una storia che, proprio attraverso i piatti della loro terra, queste donne hanno cercato di trasmettere a quel vecchio continente che, anche non sempre nel migliore dei modi, le ha comunque accolte. Ed è in questo senso che il progetto Fa Bene Kitchen, oltre a celebrare la diversità gastronomica, diventa un’occasione concreta per consentire a queste donne di tornare a riappropriarsi di sé, rafforzando il senso di appartenenza alla nuova comunità di cui ora si sentono pienamente parte.

Fa Bene Kitchen si inserisce in un più ampio progetto di solidarietà e inclusione sociale legato al cibo. La collaborazione con Campagna Amica permette di unire cucina internazionale e produzione locale, creando un circolo virtuoso. Ogni domenica, i volontari di Fa Bene sono presenti ai mercati contadini di Torino per raccogliere donazioni di prodotti freschi a Km Zero e distribuirli a famiglie in difficoltà, a loro volta chiamate a partecipare al progetto stesso in una prospettiva di integrazione.

Questa operazione, realizzata con il supporto di diverse associazioni locali, dimostra come il cibo possa trasformarsi in un potente strumento di coesione sociale, non solo aiutando chi è in difficoltà, ma anche promuovendo un modello di economia solidale basato sulla condivisione e sulla sostenibilità.