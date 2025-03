Seconda edizione di Bully Free Zone: un passo importante contro il bullismo

"La Circoscrizione 5 è sempre stata attenta a questi temi - racconta il presidente, Enrico Crescimanno -. Ringrazio il consigliere Luigi Borelli e la dottoressa Daniela Martino per l’organizzazione degli interventi di prevenzione e contrasto del bullismo, in collaborazione con l’associazione Iris di Torino. Ringrazio l'istituto Scolastico, la preside e gli insegnanti per la collaborazione. Un ringraziamento speciale va agli studenti e studentesse coinvolti, sperando che queste giornate siano state utili per migliorare l’autostima e le abilità sociali, e per capire come contrastare efficacemente gli atti di bullismo sia in presenza che online".