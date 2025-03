Milano, il bus di una scolaresca di Ivrea in gita si schianta contro un tir: gravissimo il guidatore

Terribile avventura per una classe elementare di una scuola di Ivrea. I 44 bambini erano infatti in gita, diretti in provincia di Bergamo, quando il bus su cui viaggiavano è rimasto coinvolto in un incidente contro un tir.



Lo schianto si è verificato nel Milanese, all'altezza di Cormano, lungo l'autostrada A4 in direzione Est. A bordo, oltre agli scolari, c'erano anche alcuni insegnanti. I lmezzo è andato a finire contro un guard rail.