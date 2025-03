Volley femminile – Il Ds Primasso e la schiacciatrice Grigolo questa sera (ore 21) ospiti di “TIME OUT”

Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. Per questa 19^ puntata stagionale ci sarà il gradito ritorno del direttore sportivo della Honda Olivero Cuneo Gino Primasso. In collegamento, invece, ci sarà la schiacciatrice della Tecnoteam Albese Como Laura Grigolo, ex pumina e prossima avversaria della Bam Mondovì. Queste, invece, le interviste che andranno in onda nel corso della puntata: Josephine Obossa (Uyba B.A.), Anastasiia Kapralova (Honda Olivero Cuneo), Giada Di Mario (Wash. Pinerolo), Bianca Orlandi e Alessandro Beltrami (Futura B.A.), e Miriana Manig (BAM Mondovì). Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it. e sulle rispettive pagine Facebook e anche su Youtube.