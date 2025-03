Quartiere Pulito festeggia 30 anni, i volontari tornano protagonisti a Parella

Il progetto "Quartiere pulito" festeggia i suoi primi 30 anni di vita e lo fa mettendo le radici in Circoscrizione 4, dove già lo scorso gennaio è stato protagonista con una serie di iniziative ai giardini del Fungo di via Bianchi angolo corso Telesio.

"Interveniamo per ripulire zone sporcate da alcuni cittadini (dal mozzicone alla cartaccia fino alla carta dello snack o alle lattine) - racconta il presidente, Giuseppe Tesio -. Ci occupiamo di marciapiedi, aiuole, giardini e aree spartitraffico. Quello dell'inciviltà un fenomeno che secondo noi è peggiorato in questi anni, sia in città sia in provincia. Si tratta di cattive abitudini che non possono essere cambiate con un colpo di bacchetta magica ".

Al lavoro i volontari di protezione civile di Procivicos Odv affiancati da un cittadino del quartiere Parella, Giorgio Scialuga , che ha deciso di attivarsi in prima persona per la pulizia a grazie ai Procivicos ha ottenuto il supporto e il materiale. Così è iniziata una collaborazione.

A Torino Procivicos è partner di Legambiente metropolitano e ha stretto amicizia con il tavolo di Borgo Vittoria, lo dimostra l'uso dei locali nella zona della Stazione Dora che gli stessi volontari usano come base di partenza per l’attività domenicale presso le aree limitrofe a corso Venezia.

I prossimi interventi

A Pasqua verrà pulita la zona di corso Giulio Cesare e via Monte Rosa in accordo con la parrocchia. Ma la prossima iniziativa avrà luogo domenica 9 marzo dalle 10 alle 13 a Parella, in via Bellardi. Partendo dai giardini ma con l’intento di arrivare in via Pietro Cossa per pulire le aree di spartitraffico. "Operiamo in sicurezza con i giubbotti catarifrangenti - ricorda Tesio -. Tutti quelli che lavorano con noi sono iscritti all’associazione e lavorano in totale sicurezza con scarpe anti infortunistica e attrezzature da noi fornite".

Un intervento - precisa il coordinatore al Verde della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna, "che integra le attuali attività di manutenzione straordinaria e che non sostituisce quelle ufficiali". "Complimenti all’associazione per l'impegno che ci mette sul territorio, e non solo sul nostro. Un’ottima occasione di socializzazione tra i partecipanti" così il consigliere del Pd, Gianvito Pontrandolfo.