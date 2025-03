Volley A1/F: partono i playoff di Challenge, ma la Wash4green salta un turno [VIDEO]

Oggi partono i playoff per qualificarsi alla terza coppa europea: la Challenge Cup. La Wash4green Pinerolo, però, dovrà fare un lungo periodo di riposo, perché la sua avversaria, Il Bisonte Firenze, dopo la salvezza all’ultima giornata, ha deciso di non partecipare all’appendice del campionato. A meno di altri ritiri, Pinerolo scenderà in campo soltanto il 23 marzo. Un problema, come sottolinea il coach Michele Marchiaro nel video, mentre le altre squadre giocano. Per tenere il ritmo, però, la Wash4green farà degli allenamenti con la Honda Olivero Cuneo.

Intanto, proprio da Firenze, arrivano le prime indiscrezioni di mercato con la diagonale Battistoni-Malual vicina a Pinerolo, per sostituire le partenti Cambi e Smarzek.