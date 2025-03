Orchestra Filarmonica di Torino: il concerto Danze alla festa dei mulini al Conservatorio Verdi

L’atmosfera elettrizzante delle «Danze alla festa dei mulini» è pronta a riecheggiare nel concerto di marzo dell’Orchestra Filarmonica di Torino. Protagonisti dell’appuntamento gli Archi di OFT, che saliranno sul palco del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino martedì 11 marzo alle ore 21, guidati come sempre dal maestro concertatore Sergio Lamberto. Ospite della serata, come solista, il flautista Mario Bruno, una delle giovani stelle protagoniste della Stagione One Way Together. Primo premio al concorso di Kobe e secondo ai concorsi ARD e Ginevra, Bruno si è distinto per tecnica, espressività e profonda capacità interpretativa, venendo notato dalla critica e dal pubblico e ottenendo prestigiosi riconoscimenti.

In programma quattro brani di due maestri assoluti del barocco, Georg Philipp Telemann e Johann Sebastian Bach.



Per info: https://www.oft.it/it/