Maltempo, piogge e temporali sull'Italia: scatta allerta in 8 Regioni

(Adnkronos) - Addio giornate di sole, è in arrivo una settimana all'insegna del maltempo sull'Italia, con piogge e temporali anche di forte intensità e rischio eventi estremi. Oggi, lunedì 10 marzo, l'allerta gialla riguarderà 8 Regioni.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L’avviso - che ieri prevedeva, dal pomeriggio-sera, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, sulla Liguria, in estensione a Piemonte, specie settori meridionali, Appennino emiliano e Toscana - dalla mattinata di oggi, lunedì 10 marzo, prevede precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, su Umbria e Lazio, nonché sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla meteo-idro su settori di Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo e Molise, nonché su tutto il territorio di Lazio e Umbria.

In serata il Nord-Ovest sarà interessato da piogge abbondanti e nevicate oltre i 1300-1400 metri sulle Alpi. Temperature in lieve calo al Centro-Nord, ancora miti al Sud. Per martedì è atteso un ulteriore peggioramento al Nord e al Centro, versante tirrenico. Mercoledì e giovedì altre due perturbazioni colpiranno l'Italia.