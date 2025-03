Fdi, Odg per l’estensione della “Convenzione per la Protezione delle Alpi” agli altri territori del Piemonte

L’ Odg parte dalla constatazione della strategicità della “ Convenzione per la protezione delle Alpi ”, ratificata in Italia con legge n. 404 il 14 ottobre 1999.

Nella legge di ratifica della Convenzione, si decise di far coincidere le aree alpine italiane, per il Piemonte, con l’intero territorio delle province di Torino, Cuneo, Biella, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Scelte politiche successive hanno, però, ristretto inspiegabilmente questo perimetro.

L’atto di indirizzo mira a correggere le evidenti disparità tra le regioni ed i Paesi firmatari che vedono ad esempio contemplate città come Trento (a 194 m. sul livello del mare), Bolzano (m. 262 s.l.m.), Chambery (m. 272 s.l.m) e Grenoble (212 m. s.l.m.) ed escluse molte altre piemontesi situate ben più in alto sul livello del mare.

“Questo Odg - spiega Marina Bordese, Consigliere regionale di Fratelli d’Italia e prima firmataria del documento - riconosce l’importanza che riveste la Convenzione in materia di tutela e promozione economica sociale ed ambientale, a favore e tutela delle popolazioni e delle attività dei territori coinvolti. Inoltre, il Trattato è significativo anche per la valorizzazione dei prodotti del territorio in una logica di libero mercato a parità di condizioni”.