Collaborazione Unito-Faro: consegnati i premi per le tesi di laurea sulle cure palliative

Si è svolta ieri pomeriggio la cerimonia di consegna dei premi per le tesi di laurea in cure palliative finanziati dalla Fondazione FARO grazie al Fondo Cornaglia gestito dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, nell’ambito del più ampio progetto di collaborazione con l’Università degli Studi di Torino.

Nello specifico, sono stati assegnati sei premi per le tesi di laurea agli studenti dei corsi di Laurea Triennale in Infermieristica, tesi focalizzate sugli aspetti clinico-assistenziali, relazionali, comunicativi ed educativi nei confronti dei pazienti e dei loro caregiver. Ulteriori tre premi sono stati conferiti agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, che hanno presentato progetti di tesi incentrati sull’assistenza avanzata, sull’organizzazione della rete delle cure palliative e sulla formazione del personale specializzato, sia per l’assistenza domiciliare che nelle strutture sanitarie.