Pentenero (Pd) sulla mancanza del numero legale in commissione: "Il centrodestra si distingue per l'assenza"

“Oggi la V Commissione avrebbe dovuto esprimere un parere su un’importante proposta di Regolamento regionale riguardante la gestione degli invasi. Ancora una volta, purtroppo ci siamo dovuti arrendere di fronte all’assenza di rispetto nei confronti di Istituzioni e dei cittadini da parte della maggioranza di centrodestra. I Consiglieri regionali della Lega hanno disertato i lavori, facendo mancare il numero legale, proprio su un provvedimento proposto dagli Assessori della loro Giunta.



Il centrodestra dimostra un preoccupante disinteresse verso le esigenze dei cittadini e delle attività produttive del territorio per le quali la gestione degli invasi è fondamentale. Le forze di maggioranza hanno il dovere di garantire il regolare svolgimento dei lavori, ma continuano a distinguersi solo per la loro assenza” dichiara la Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Gianna Pentenero.