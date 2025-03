CHIOSCO MOBILE presenta alcuni dei suoi chioschi mobili all’Horeca Expoforum Lingotto Fiere di Torino

L'Horeca Expoforum è un'importante fiera dedicata al settore dell'ospitalità, ristorazione e catering, che si tiene presso il Lingotto Fiere di Torino. Questa manifestazione rappresenta un punto di incontro fondamentale per professionisti e aziende del settore, offrendo l'opportunità di scoprire le ultime novità e tendenze in ambito di attrezzature, servizi e prodotti destinati al mondo Horeca (Hotellerie-Restaurant-Café).

CHIOSCO MOBILE è entusiasta di annunciare la sua partecipazione alla Fiera Horeca Expoforum di Torino, che si terrà presso il Lingotto Fiere dal 16 al 18 marzo 2025. L'azienda torinese presenterà una gamma di chioschi mobili innovativi e sostenibili, pronti a conquistare il pubblico con le loro avanzate soluzioni tecnologiche e collaborazioni prestigiose.

CHIOSCO MOBILE è orgogliosa di presentare 3 tipologie di format

Il Chiosco Dynamic allestito con la friggitrice automatica di Quality Fry, combinando l'esperienza di CHIOSCO MOBILE nella creazione di chioschi mobili all'avanguardia con la tecnologia di frittura senza fumi e odori offerta da Quality Fry.

Con la friggitrice automatica, il chiosco diventa un'opzione ecologica per eventi all'aperto e spazi chiusi. In questa occasione i visitatori potranno gustare una varietà di specialità messicane e americane, ovvero i prodotti Tex-Mex della Fine Food Group, che verranno preparati con la friggitrice automatica di quality fry per garantire la freschezza e croccantezza ed esaltando così i sapori autentici e offrire una delizia culinaria ineguagliabile,

Il secondo modello presentato in questa fiera sarà il modello delight 3 dotato di pannelli solari che ne migliorano l'efficienza energetica. Il Delight 3 è un perfetto esempio di come la tradizione italiana della pizza possa unirsi alla modernità sostenibile, offrendo un'esperienza gastronomica unica in collaborazione con Pizzicata

Insieme alla ditta Jas, liquorificio attivo dal 2021, specializzato nella creazione di cocktail con ingredienti accuratamente selezionati per offrire sapori autentici e sorprendenti, chiosco mobile presenterà anche il Delight 2, un modello che si distingue per la sua versatilità e capacità di adattarsi a diverse esigenze culinarie. Progettato per garantire prestazioni ottimali in qualsiasi contesto, questo chiosco è ideale per chi desidera un'attività mobile pronta all'uso.

Non perdete l'occasione di visitare i chioschi di CHIOSCO MOBILE al padiglione 3, stand E06 E08, e scoprire come un chiosco possa trasformarsi in un'avventura culinaria innovativa e sostenibile. Venite a trovarci e lasciatevi ispirare dalle infinite possibilità offerte dai nostri chioschi mobili!

CHIOSCO MOBILE propone una vasta selezione di chioschi bar, sia fissi che su carrello omologato per uso stradale, la maggior parte dei quali è facilmente trainabile con una patente di guida di tipo B. Inoltre, offre la possibilità di ritirare un chiosco già allestito e pronto all'uso per qualsiasi tipo di attività

Che si tratti di una gelateria, una paninoteca, una pizzeria, una birreria, una pasticceria, una creperia, una yogurteria, un cocktail bar, un info point o molte altre opzioni, potrai avviare la tua nuova attività o ampliarla partecipando a eventi di street food, fiere esclusive, oppure offrendo servizi di catering per feste private, compleanni e cerimonie.

Personalizza il tuo chiosco in vari modi, valorizza la tua immagine, dai visibilità al tuo marchio e rendi il tuo chiosco bar unico per catturare l'attenzione dei clienti e mettere in risalto ulteriormente il tuo prodotto.

CHIOSCO MOBILE ti aspetta alla fiera Horeca Expoforum di Lingotto a Torino agli stand e06 e e08 nel padiglione 3 dal 16 al 18 Marzo 2025; intanto non esitare e contattaci per ricevere maggiori informazioni e un’offerta di un chiosco personalizzato e allestito in base alle tue necessità lavorative.

Per informazioni e contatti

MVS SRL

Via Nobile, 5 - 10040 Volvera (TO) - Italy

Sito web: www.chioscomobile.eu

Telefono (+39) 011 9906831

Cellulare (+39) 328 8864897

Email antonella.chioscomobile@gmail.com