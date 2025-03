Cocina Clandestina in talk all'"HORECA EXPO ARENA" dell'Horeca Expoforum Torino

Per festeggiare i 18 anni di Cocina Clandestina, il programma "Enogastrofonico" per Eccellenza, Marco Fedele, ideatore del format, ha organizzato un talk con alcuni storici amici anche per lanciare il ritorno, del Lunedi, in prima serata su TOradio.

I temi dell’incontro saranno musica, radio e altre cose con due ospiti musicali d'eccezione ma che sanno di vino e buona cucina. Prima dell’Expo Arena, ci sarà un passaggio alla #horecasocialroom di Eat Piemonte - Storie di cibo e aziende e da TOradio nello special Cocina Clandestina dalle 15.00 alle 17.00 con Andrea Frisk Lazzero . Un grazie speciale a Daniele Lucca e Gianfranco DeMaria per aver accettato l'invito e aver creato l’occasione per avere, tra i relatori, due Ospiti Speciali.

Una ricerca dell’Università di Oxford ha scoperto uno stretto legame tra suono, cibo e vino, o meglio tra musica e cucina. La cucina è una protagonista mediatica: radio-tv, cinema, editoria. Possiamo affermare con evidenza che food&wine siano presenti ovunque, su ogni media fruibile.

Consigli, ricette da sperimentare, nuove diete, gare a colpi di padella, sfide tra chef e ristoranti.

L'Enogastronomia attira sempre più pubblico e la Radio ed i Podcast, in tutto questo, sanno narrare in modo originale ed emozionale. Partiamo da una semplice domanda: Perché la musica è importante nei ristoranti e nelle enoteche?

Titolo dell’intervento: “A tavola la Musica è cambiata… “Enogastrofonia”, Food & Wine raccontati alla Radio”

Moderatore: Marco Fedele autore e conduttore radiofonico, event advisor TOradio e food event manager.

Ospiti:

Daniele Lucca autore e conduttore radio-tv, ideatore di Wine Voice - Radio& Podcast, food&wine event manager.

autore e conduttore radio-tv, ideatore di Wine Voice - Radio& Podcast, food&wine event manager. DeMaria Advisory Group Food Marketing Specialist e addetto stampa con vent'anni anni di esperienza in strategie di comunicazione tradizionali e digitali. Esperto in Digital Strategy e Engagement Marketing.

Food Marketing Specialist e addetto stampa con vent'anni anni di esperienza in strategie di comunicazione tradizionali e digitali. Esperto in Digital Strategy e Engagement Marketing. Johnson Righeira cantautore, musicista e oggi anche produttore di vini, presente con il suo “Kutu” Erbaluce Caluso DOCG 2023

cantautore, musicista e oggi anche produttore di vini, presente con il suo “Kutu” Erbaluce Caluso DOCG 2023 Omar Pedrini (*in collegamento telefonico), cantautore e musicista, già leader dei Timoria.

(*in collegamento telefonico), cantautore e musicista, già leader dei Timoria. Eat Piemonte - Storie di cibo e aziende

Accredito gratuito obbligatorio e riservato ai professionisti del settore al seguente link: https://rebrand.ly/mqsc0qx