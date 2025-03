Azione. Domani in programma il primo congresso regionale del Piemonte

Domani, sabato 15 Marzo, sarà celebrato il primo congresso di Azione del Piemonte. L’appuntamento è alle 10 presso il Centro Congressi del Comune di Rivoli, in via Dora Riparia 2.

“Il primo congresso regionale di Azione nel Piemonte è un appuntamento importante che arriva dopo che il Partito si è rafforzato, conquistandosi spazio e attenzione a livello nazionale. Lo possiamo perciò considerare al pari di un nuovo atto fondativo di una forza politica che è salita sulla scena nazionale con un traguardo impegnativo: mettere fine al bipolarismo gladiatorio e muscolare, tanto inconcludente quanto dannoso per il futuro del nostro Paese. Il nostro Congresso è anche il coronamento del grande impegno profuso sul territorio, impegno ampiamente ripagato dalla risposta venuta dagli iscritti, dai Consiglieri e Assessori e Sindaci che lavorano nelle amministrazioni locali, dai tanti simpatizzanti e amici. Azione ha messo radici nelle Province, nei piccoli Comuni, nelle città e nelle valli del Piemonte. Con il Congresso avremo un’organizzazione strutturata che ci permetterà anche di mettere in atto una nostra ambizione: tenere il dialogo sempre aperto con i cittadini. Perché è a loro che dobbiamo le risposte, attenzione e soluzioni ai problemi e alle difficoltà della vita quotidiana”, dichiara Daniela Ruffino, deputata di Azione.

Parteciperanno al Congresso le Presidentesse/i Presidenti e le Segretarie/i Segretari provinciali eletti: Rachele Sacco e Cristina Peddis, per Torino Città Metropolitana, Giancarlo Rapetti e Giovanni Barosini per la provincia di Alessandria, Alberto Avola e Lorenzo Alaimo per la provincia di Biella, Gabriella Roseo e Giacomo Prandi per la provincia di Cuneo, Floriana Bazzano e Fabrizio Finocchi per la provincia di Vercelli. I rappresentanti delle province che a breve andranno a congresso, Novara, Asti, il Verbano Cusio Ossola. In rappresentanza della Segreteria Nazionale di Azione, parteciperanno l’On. Osvaldo Napoli e il Consigliere Regionale del Piemonte Sergio Bartoli ed altri esponenti della politica piemontese.