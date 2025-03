Iginio Massari chi è, il pasticciere a Verissimo: gli esordi in Svizzera, la famiglia e l'incidente

(Adnkronos) -

Iginio Massari sarà ospite oggi, sabato 15 marzo, a Verissimo. Un racconto intenso della lunga carriera del maestro pasticciere italiano più celebre al mondo. Vincitore, dal 1964, di oltre 300 concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, ecco chi è Iginio Massari.

Iginio Massari è nato a Brescia il 29 Agosto del 1942. Già dall’infanzia scopre il piacere per la cucina: la mamma Rachele era cuoca e il papà Pietro, direttore di una mensa.

A 16 anni, dopo qualche mese di lavoro in un panificio del centro città, si trasferisce in Svizzera, nei cantoni francesi dove in quattro anni, acquisisce la prima esperienza di pasticceria e cioccolateria. Esperienza che lo avvicina alla sapienza del Maestro Claude Gerber, uno dei primi grandi maestri cioccolatieri. Terminato il primo percorso di formazione, Massari torna in Italia. La sua carriera, tuttavia, subisce un arresto a causa di un brutto incidente stradale in moto che lo costringe a un lungo periodo di immobilità.

Nel 1968 si sposa con Maria Damiani, conosciuta pochi anni prima mentre lavorava nel laboratorio della storica pasticceria Camera di Brescia dove lei faceva la cameriera.

Successivamente comincia a lavorare per Bauli, dove consolida le proprie conoscenze in paste lievitate. Diventa quale responsabile e capopasticcere dei FLLI Cervi e dirigente tecnico in STAR del settore artigianale e industriale dal 1969 al 1971. Nello stesso anno, per volere della moglie, apre la Pasticceria Veneto, che si classifica prima nella selezione della guida del Gambero Rosso dal 2011 al 2016. Nel marzo 2015, in occasione dell'evento enogastronomico, gli viene conferito il Leone d'oro alla carriera.

Considerato da molti il padre putativo del pandoro e del panettone, in occasione dell’Expo 2015 di Milano, realizza una rivisitazione del classico dolce natalizio milanese conciliando tradizione e innovazione.

Comincia a farsi conoscere come volto televisivo in qualità di giudice e ospite fisso a partire dalla seconda edizione di Masterchef Italia.

Dal 2017 è il protagonista del programma ‘Iginio Massari - The Sweetman’, dove i concorrenti si cimentano nella creazione del loro dolce migliore. A marzo del 2018 apre a Milano la sua seconda pasticceria ottenendo un immediato successo.

Massari è papà di due figli, Debora e Nicola, entrambi lavorano con lui nell'attività di famiglia.

Per alcuni, Massari è un personaggio televisivo troppo "severo" con i concorrenti dei talent di cucina. In un’intervista a cookist, ha rivelato: “Le persone affibbiano marchi continuamente ed è difficile toglierseli. La tv non mi pesa perché non bado alle telecamere, non costruisco domande e risposte, sono proprio fatto così. Esprimo i giudizi che direi senza problemi ai miei ragazzi in pasticceria. Non recito: così come mi vedi in televisione sono nella vita".

“Il mio sogno – ha spiegato il pasticciere a Cookist - è di arrivare a 200 libri scritti, un obiettivo che conto di raggiungere ma mancano ancora parecchi volumi".