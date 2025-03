Vietnam: la mia legenda delle curiosità

Buongiorno amici!

Eccomi tornata, puntuale come solo “E Poe…sia!” sa essere, con un nuovo e spumeggiante articolo.

La primavera alle porte ha già cominciato a bussare, sussurrando alle nostre orecchie storie di fughe, avventure e scoperta. Perché proprio lei, ogni anno, sembra segnare una linea di demarcazione tra il prima e il dopo: quasi fossimo colti dall’illuminazione, tutto comincia a muoversi velocemente, noi compresi, in preda a nuova frenesia, nuova energia. Cavalcarla – allergie permettendo – è il segreto per “cambiare pelle”, tra giornate di sole e progettualità.

Ed è innegabile un ulteriore fatto: vuoi per il meteo favorevole (ahimè, condizione sempre più a rischio) vuoi per l’attenuarsi della “pigrizia da freddo” (esiste, fidatevi!), cresce nell’animo quella voglia irrefrenabile di viaggiare, prendere e andare, spostare occhi e cuore altrove; in cerca di stimoli, risposte o scatti da condividere. Semplicemente.

Perciò, pensando a tutti quei cari lettori che hanno forse già cominciato a sognare, immaginare e organizzare il prossimo viaggio, ho deciso di dedicare loro l’appuntamento odierno. Desidero donare quelli che si potrebbero definire “appunti del cuore”, raccolti durante la mia ultima esperienza oltreoceano, che definire turismo sarebbe a dir poco riduttivo! Si tratta infatti del mio prezioso viaggio di nozze in Việt Nam: agognato quanto amato. Infinitamente.

Ma prima di condividere le mille curiosità raccolte durante le due settimane più colorate della mia vita, un brevissimo excursus storico su questa terra ricca di fiumi, cultura e bellezza. Vi consiglio di approfondire in un secondo tempo le ragioni profonde dei singoli sviluppi socio-politici, che per ovvie ragioni di spazio ometto: a dir poco affascinanti! In ordine cronologico, ecco i passaggi principali:

Occupazione Cinese (250 a.C. – 938 d.C.) - Il Regno Dai Viet (1010-1377) - Nuova dominazione Cinese (1414-1427) - Arrivo dei mercanti europei e Cattolicesimo (XVI secolo) - La Rivolta Tay Son (1765) - La riunificazione dei territori del nord e del sud e la nascita del Việt Nam (1802) - Il Protettorato Francese (1859-1954) - Ho Chi Minh e la nascita del partito comunismo (1920) - Seconda Guerra Mondiale (1940) - Prima Guerra d’Indocina (1946-1954) - Guerra del Việt Nam (1955-1975) - Riunificazione del Việt Nam (1976) - Occupazione della Cambogia (1978) - Fine della Guerra Fredda e abolizione dei dazi commerciali americani (1994)

Ma proseguiamo adesso, puntando dritti al vero obiettivo dell’articolo, ossia condividere con tutti voi le peculiarità scovate e raccolte durante il viaggio. Ve ne faccio dono; possano ispirarvi – forse – nella scelta della prossima destinazione. Possano strapparvi un sorriso, una domanda o una lacrima. Siate pronti a un vero e proprio elenco, buffo eppure malinconico: il diario di bordo conquistato giorno per giorno, visita dopo visita, dalla sottoscritta. Immaginatelo come un’immensa e variopinta cartolina, spedita con affetto a ognuno dei miei lettori. Buon viaggio!

LEGENDA DELLE CURIOSITA’ – edizione Việt Nam

Persone

I rapporti con la Corea del Sud sono ottimi. Non si può dire altrettanto della Cina, come facilmente intuibile. Spesso gli uomini coreani (che, in contesti rurali, sono molto conservatori) si recano in Việt Nam allo scopo di cercare moglie. A quanto pare, le donne vietnamite sarebbero più inclini alla sottomissione e all’ubbidienza per via del retaggio culturale. In passato, era consuetudine pagare una somma alla famiglia di origine, che letteralmente “vendeva” la vita delle figlie, soprattutto se in condizioni di indigenza. Ancora oggi, queste donne subiscono soprusi e maltrattamenti perché considerate inferiori e culturalmente e fisicamente; la fuga è spesso l’unica soluzione.

Ottenere visti di viaggio per paesi non comunisti è arduo. Vecchi strascichi punitivi di una guerra indegna e feroce.

Abitudini e qualità di vita

Coltivano il riso anche per strada, ai lati della carreggiata, ricavando piccoli quadrati di terra dall’asfalto.

Tirano su col naso in continuazione.

È comune affittare abiti tradizionali per poi organizzare shooting fai da te presso i siti culturali più famosi.

Le password del WIFI sono davvero semplici: 1,2,3,4,5 oppure lo stesso numero ripetuto per tot volte. Le connessioni internet sono stabili e onnipresenti, persino nelle aree più remote. Ogni locale, hotel o negozio ne mette a disposizione una. In due settimane di viaggio, non abbiamo mai avuto bisogno di comprare una SIM locale.

Karaoke : best entertainment ever! I locali dedicati a questa attività ricreativa hanno costi concorrenziali: si mangia, si beve e si canta spendendo pochissimo denaro. È un hobby talmente amato che la gente canta per strada come niente fosse, anche da sola. Non è raro notare adorabili vecchiette ferme al semaforo con un piccolo registratore e un microfono in mano!

Dormono ovunque e non scherzo: sui marciapiedi, utilizzando sedie sdraio, in sella ai loro scooter e persino dentro ai rimorchi dei camion.

Gli scooter sono il mezzo di trasporto più diffuso a livello nazionale, con una media procapite di 0,8. Costano circa 1000-2000 euro, ma il mercato second-hand è in forte crescita. Sono soliti guidare sui marciapiedi in contromano; fate attenzione! In una città come Saigon , ne circolano circa 8 milioni.

Il matrimonio è importantissimo per le famiglie vietnamite. Al punto che alcuni giovani (in città) fingono una cerimonia pur di accontentare i parenti. Essa si svolge in due giorni: il sabato per la famiglia della sposa e la domenica per quella dello sposo.

Il clacson, in strada, è utilizzato come un vero e proprio linguaggio. È un continuo sottofondo, che tuttavia non trasmette l’aggressività a cui siamo abituati noi occidentali, bensì informazioni.

Le mascherine protettive sono molto diffuse: nei luoghi affollati e per proteggersi dallo smog.

È abitudine praticare al mattino o alla sera, nei parchi, la danza. Le lezioni sono seguite perlopiù da persone anziane.

In passato e non solo gli agricoltori (e, in generale, i più poveri) vestivano di nero.

Nelle zone paludose lungo il fiume Mekong , per purificare l’acqua dai batteri e dai patogeni, si utilizza la polvere di allume.

Usano sempre ciabattine in plastica, abbinandole persino a look eleganti. È comune che le guardie e i vigilanti fuori dagli hotel le indossino. Più in generale, abbiamo notato che il gusto per le calzature è piuttosto opinabile!