Luigi Tessarollo New Sextet torna sul palco del FolkClub

Luigi Tessarollo New Sextet in concerto al FolkClub sabato 22 marzo alle ore 21.30.



Il sestetto creato dal veterano chitarrista jazz, già ospite sul nostro palco in svariate occasioni: Luigi Tessarollo (chitarra), Fulvio Chiara (tromba), Gledison Zabote (sax tenore), Stefano Calcagno (trombone), Paul Zogno (contrabbasso) e Francesco Parodi (batteria). Composizioni originali nuove e scelte tra la vasta produzione di Tessarollo compositore, arrangiate ad hoc per questo organico. Il SexTeX regala un concerto che entusiasma sia i profani che e i più competenti, offrendo una musica carica di swing e di groove con un perfetto equilibrio negli arrangiamenti, un’equa alternanza dei solisti sul palco e un contenuto compositivo che abbraccia momenti musicali sia potenti e di energia che poetici e d’intenso lirismo.

Per info: www.folkclub.it