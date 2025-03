Horeca Expoforum: i primi effetti dell’AI nel contribuire all’innovazione del settore della ristorazione

L’impressione tuttavia è che, nonostante la ricerca cammini veloce, che la strada alla fine della quale in cucina e in sala saranno le macchine a giocare un ruolo determinante sia ancora lontano. Forse però l’AI, pur ai primi passi, si sta già ritagliando spazi significativi nei quali il suo utilizzo potrebbe davvero contribuire a cambiare, e in modo significativo, il volto della ristorazione che conosciamo.

Al momento forse il ruolo maggiormente visibile dell’AI negli spazi della manifestazione, è quello rilevabile nell’ambito della robotica: gli addetti di settore possono infatti assistere a dimostrazioni di robot camerieri, in grado di svolgere in modo piuttosto efficaci compiti finora esclusivamente riservati all’uomo.

Anche all’ Horeca Expoforum , in corso in questi giorni a Torino e tutta incentrata sull’innovazione, non poteva mancare quell’ AI che sta gradualmente facendo ingresso in ogni settore, sebbene sia evidente che la sua partita sia ancora tutta da giocare.

Menumal: una startup giovane con le idee chiare

E, mentre mi racconta la loro idea di rendere meno faticosa la vita del ristoratore e maggiormente piacevole l’esperienza dei clienti attraverso un menu ad un tempo personalizzato e facilmente gestibile e fruibile, ad attraversarmi la mente come flash sono le centinaia di menu che ho sfogliato. Non di rado sentendomi dire che il piatto o il vino che avevo scelto non erano più disponibili.

Un menu personalizzato per distinguersi e lavorare meglio

Trasformare il menu nel vero biglietto da visita di un ristorante? È la scommessa di Menumal. Dopotutto, chi non vorrebbe un menu smart, capace di raccontare i piatti in oltre 100 lingue e di eliminare automaticamente quelli non più disponibili? In un settore in continua evoluzione, la digitalizzazione sta cambiando il gioco, e strumenti come questo offrono ai ristoratori più controllo e flessibilità.

Meno sprechi, servizio più rapido e una comunicazione chiara con clienti da ogni angolo del mondo. Traduzione istantanea, aggiornamenti in tempo reale e un’esperienza senza intoppi: il menu diventa così non più un mero elenco di piatti, ma un elemento chiave per distinguersi e conquistare i clienti, dentro e fuori dalla sala.