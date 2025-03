Come funziona il noleggio a lungo termine a Torino

Il noleggio a lungo termine, conosciuto anche con la sigla NLT, è una soluzione funzionale ed efficace per avere a disposizione una macchina, senza la necessità di dover investire soldi per possederla e diventarne proprietario.

Questo tipo di contratto, infatti, si basa sul pagamento di un canone mensile fisso per l'uso del mezzo e prevede tutta una serie di costi e servizi inclusi. Rappresenta quindi una valida alternativa non solo all'acquisto su nuovo o usato, ma anche al leasing di un'auto, che prevede il pagamento di un canone con costi extra a parte e la possibilità di riscattare il veicolo al termine, pagando il valore residuo.

In questo articolo vediamo perché, come in ogni altra grande città italiana, anche il noleggio auto a lungo termine a Torino può rappresentare un’ottima soluzione di mobilità sia per privati, che per aziende e professionisti con partita IVA.

Caratteristiche del contratto NLT

Chi necessita di un’auto nuova per guidare tra le strade di Torino e vuole provare il noleggio a lungo termine, deve prima di tutto scegliere il veicolo che più si addice alle proprie esigenze e ai propri gusti. Generalmente questo servizio mette a disposizione un’ampia gamma di mezzi a catalogo, tra auto nuove e usate, offerte, citycar, auto green (ibride ed elettriche) e modelli premium di alta fascia.

Dopo di che, è necessario sottoscrivere il contratto, decidendo la durata del noleggio (in genere da 24 a 60 mesi) e il chilometraggio, che stabilirà il canone fisso mensile da pagare. Questo, comprende già varie spese obbligatorie per chi possiede un’auto (assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale, supporto dedicato, ecc.). È possibile poi aggiungere, con un sovrapprezzo, anche altri servizi accessori (come il cambio gomme, la carta carburante ecc.)

Una volta firmato il contratto, si riceve subito l’auto, che può essere usata come fosse di proprietà, rispettando eventuali limiti di chilometraggio e clausole del contratto. Alla fine del contratto, è possibile restituire l'auto, rinnovare il noleggio con lo stesso veicolo o sceglierne uno nuovo e più moderno.

Perché scegliere il noleggio a lungo termine

Sfruttare il noleggio a lungo termine a Torino può essere particolarmente vantaggioso. Prima di tutto, si evita qualsiasi tipo di pensiero e inconveniente: ogni contratto prevede un costo fisso che include tutti i tipi di problematiche che possono accadere.

Rispetto, inoltre, all’acquisto che svaluta un'auto nuova non appena esce dalla concessionaria, con il NLT non ci si deve preoccupare della rivendita, in quanto alla fine del contratto si può semplicemente scegliere un veicolo nuovo. Questo consente anche di non aver capitale bloccato o dover accendere un finanziamento per acquistare un mezzo. In più, in una città come Torino, puntare sul noleggio a lungo termine significa poter guidare un mezzo ibrido o elettrico in totale libertà, superando le limitazioni sul traffico attive e potendo parcheggiare in aree ZTL.

Per i professionisti c’è un vantaggio ulteriore: il NLT è infatti deducibile fiscalmente e l’IVA è detraibile in base all’utilizzo lavorativo. Infine, il noleggio a lungo termine permette di guidare sempre un’auto nuova e di poterla cambiare ogni volta che le esigenze o le abitudini mutano, senza alcun tipo di difficoltà.