Notizie dai Comuni/1: “Un progetto che cambierà la modalità stessa dell’amministrare”

Articolo estratto dal notiziario del Comune di Torre Pellice, ‘Fuori dal Comune’, realizzato dalla Inspire Communication.

“Un progetto che cambierà la modalità stessa dell’amministrare”: dalle parole di Maurizia Allisio, sindaca di Torre Pellice, emerge tutto l’entusiasmo per la portata innovativa di ‘Giovani in Comune!’ e per l’importanza dell’investimento dei sindaci nella formazione dei giovani amministratori. Il progetto, in breve: ‘Giovani in Comune!’ è finanziato dalla Regione Piemonte per oltre 30mila euro e prevede sette laboratori in presenza, ciascuno della durata di un giorno, cui si aggiungono sessioni di formazione online a cadenza mensile della durata di due ore ciascuna. Il progetto, finanziato per i giovani amministratori, è aperto a tutti i cittadini. Aver partecipato al bando, poi vinto, è stata, per la coalizione di 16 piccoli comuni del Pinerolese, una scelta politica precisa: “Ci siamo fatti carico volentieri di questo ulteriore impegno – commenta ancora Allisio – e ringrazio sinceramente il comune di Vigone capofila del progetto, con il suo sindaco Fabio Cerato, per aver messo a disposizione le competenze dei propri uffici per il raggiungimento dell’obiettivo comune”.

Nella parola ‘impegno’ scelta da Allisio sono condensati sia lo sforzo organizzativo sia quello economico da parte di un gruppo di enti uniti nella convinzione che una buona amministrazione non possa prescindere dalla formazione di chi la gestisce. La presentazione di amministratori under 30 nei Consiglio dei 16 comuni partecipanti è un fatto che, di per sé, dimostra l’assurdità del luogo comune secondo il quale i giovani sarebbero poco interessati a impegnarsi in prima persona per il bene comune: a maggior ragione è stata una grande soddisfazione registrare la presenza di 30 partecipanti al primo seminario, la mattina di sabato 8 febbraio, presso la Civica Galleria ‘Filippo Scroppo’ in via Roberto d’Azeglio a Torre Pellice.

Degna di nota è anche la capacità dimostrata da tutti i 16 comuni coinvolti di dialogare, di fare rete, di superare l’angusto perimetro degli interessi di campanile per raggiungere un più rilevante risultato comune e condiviso. “Proprio questo spirito di collaborazione è stato premiato con la vittoria di questo bando, che ci ha visti superare realtà ben più grandi e strutturate di noi” conclude Allisio.

Federico Dattila, assessore del Comune di Vigone da subito coinvolto con entusiasmo nel progetto, esprime la propria soddisfazione per il positivo avvio del percorso: “Nel corso dell’incontro presso la galleria Scroppo sono già emerse tante nuove idee creative per migliorare il nostro territorio”. ‘Giovani in Comune!’ si rivolge agli amministratori locali under 35 o di nuova nomina, ma è aperto anche ai funzionari comunali e a tutti i cittadini interessati. Ecco i comuni coinvolti: Torre Pellice, Airasca, Campiglione Fenile, Cavour, Cercenasco, Garzigliana, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Osasco, Prarostino, Rorà, Scalenghe, Villafranca Piemonte e Volvera. Collaborano quattro associazioni di settore: Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Ancpi (Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia) e Ali (Autonomie Locali Italiane). I prossimi incontri in presenza approfondiranno i seguenti temi: appalti pubblici, promozione del territorio, gestione del bilancio e processi contabili degli enti del terzo settore, gestione del personale e welfare, sviluppo urbano sostenibile e comunità energetiche, comunicazione istituzionale, internet e social media. Ulteriori informazioni cliccando qui.