Sport per tutti e solidarietà: in 5mila sulla sopraelevata sabato 12 aprile per la "Family Run". Domenica 13 aprile la "Mezza di Genova" e la "Corrigenova".

Sabato 12 e domenica 13 aprile torna nel capoluogo ligure l’appuntamento con la Mezza di Genova (21^ edizione) e la Family Run.

Un weekend all’insegna dello sport e della solidarietà per un triplo evento – in programma anche la tradizionale Corrigenova – a cui è attesa la partecipazione di oltre 10mila persone, per un fine settimana che inizierà già venerdì 11 aprile con l’allestimento del Villaggio al Porto Antico.

«È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione de La Mezza di Genova e con lei torna l’appuntamento con la Family Run che, anche quest’anno, regalerà ai partecipanti l’emozione del passaggio sulla sopraelevata – dichiara l’assessore allo Sport, Turismo e Marketing territoriale del Comune di Genova Alessandra Bianchi – Proprio la Family Run aprirà una due giorni che vedrà la nostra città nuovamente al centro della scena sportiva internazionale. Sono sicura che Genova, i genovesi e non solo, risponderanno con una grandissima partecipazione sottolineando ancora una volta il grande valore aggregativo dello sport. Anche in questa edizione – conclude l’assessore Bianchi – i partecipanti scenderanno in campo sostenendo l’iniziativa “MDG for Charity” supportando numerose associazioni del nostro territorio impegnate quotidianamente in tantissime iniziative sociali. Faccio un grande plauso alla Podistica Peralto, sapiente regia di questo e di tutti gli appuntamenti firmati MDG».

«La Mezza di Genova non è solo una grande manifestazione sportiva, ma un esempio di come lo sport possa diventare un veicolo di valori positivi e di solidarietà – commenta l’assessore comunale alle Pari opportunità Francesca Corso – La Family Run, in particolare, è una festa aperta a tutti che, attraverso la partecipazione collettiva, punta a sostenere i progetti di alcune tra le tantissime associazioni genovesi che operano e cooperano per abbattere le barriere e costruire, così, una società più giusta e inclusiva».

FAMILY RUN & “MDG FOR CHARITY”

Diverse le novità dell’edizione 2025.

Per la prima volta la Family Run si correrà di sabato. Previsti più di 5mila partecipanti fra famiglie genovesi e turisti per la camminata-corsa non competitiva di 3 km che partirà alle ore 15.00 da piazza Rossetti, nella zona della Foce, per concludersi al piazzale Mandraccio del Porto Antico dopo un emozionante passaggio sulla Sopraelevata.

Ma c’è di più. Quest’anno, infatti, gli iscritti alla Family Run sosterranno il progetto benefico “MDG for Charity” rivolto a ben 11 associazioni di volontariato genovesi. Con un sistema di donazione legato ad un codice di iscrizione, ogni associazione riceverà dalla ASD Podistica Peralto una quota di cash-back di 3 euro per ogni iscrizione abbinata al singolo codice.

Di seguito l’elenco completo delle associazioni coinvolte con i rispettivi progetti e codici:

Circolo Vega, Lunch Revolution, cod. QD5L

Comunità di Sant’Egidio, Progetto Dream, cod. 2TTU

Emozioni Giocate, Progetto Emozioni Giocate, cod. 2CMW

Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, Studio Sicurezza Kaftrio, cod. MMV4

Flying Angels, Progetto Salvali con il cuore, cod. T8YP

Free Sport, Attività motoria Gaslini, cod. S7EY

Il Porto dei Piccoli, Progetto Sportherapy, cod. CXSX

Maratonabili, Progetto Orange Wave, cod. XXBF

Rotary Club Genova Golfo Paradiso, Un dono per rinascere, cod. NEHZ

Save the Woman, Collegando Lingue, Salvando Vite, cod. FGLL

Tutti per Atta, Progetto delle Case di Atta, cod. BX8L

Informazioni dettagliate su ogni singolo progetto al link https://lamezzadigenova.it/family-run/

La Family Run è aperta a tutti: l’iscrizione è libera e non richiede tessere e/o certificati medici. Molto gradita la partecipazione di bambini – anche in passeggino – e animali domestici. Ci si può iscrivere fino a domenica 6 aprile sul sito internet https://lamezzadigenova.it/family-run/ o, entro sabato 5 aprile, presso il punto vendita Genova Running (via Cipro 47/49).

IL CONVEGNO “SARÒ LONGEVO PERCHÉ MI MUOVO”

Oltre alla grande novità della Family Run abbinata a “MDG for Charity”, sempre sabato 12 aprile si terrà il convegno “Sarò longevo perché mi muovo” dedicato alla salute e all'importanza della prevenzione, per approfondire i benefici dell’attività fisica sulla qualità della vita.

MEZZA DI GENOVA, CORRIGENOVA E VILLAGGIO

Domenica 13 aprile sarà il turno della Mezza di Genova (21 km) e della Corrigenova di 13 km, entrambe con partenza dal Porto Antico a distanza di mezz’ora.

Dal venerdì alla domenica confermato il Villaggio al Porto Antico: un’occasione per celebrare insieme, sport, città, benessere e territorio.

Quest’anno la Mezza di Genova offre un servizio aggiuntivo finalizzato a trovare dove dormire in base alle richieste ed esigenze di ogni partecipante, con tutti i tipi di sistemazione (ostello, appartamento e hotel a prezzi convenzionati), con il servizio a richiesta del pacco gara direttamente in camera.

Per usufruire del servizio è possibile contattare lo staff alla mail accommodation@relaxioni.it

LINK UTILI

Tutte le informazioni sul sito ufficiale dell'evento https://lamezzadigenova.it/

La Mezza di Genova è anche su Facebook (www.facebook.com/lamezzadigenova) e Instagram (www.instagram.com/lamezzadigenova/?hl=it).