Ristoranti a Torino: alla scoperta della cucina di “0’Guaglione”

Questo accogliente ristorante nasce dalla passione e dalla dedizione di Sara e Stefano , che con amore e rispetto per la cucina partenopea sapranno conquistarvi fin dal primo assaggio. L'ambiente caloroso e familiare, unito a un menù ricco di specialità eccellenti, rende ogni visita un'esperienza culinaria indimenticabile.

Tutti i piatti vengono preparati con ingredienti freschissimi, selezionati con cura per garantire qualità e autenticità .

Abbiamo avuto il piacere di chiacchierare con Sara e Stefano , che ci hanno raccontato la storia del loro ristorante-pizzeria, trasportandoci nel loro mondo fatto di passione, impegno e amore per la cucina.

“Il successo non arriva trasportato dall'acqua e non cade neanche dal cielo, per avere successo in cucina bisogna lottare.”

—Antonio Cannavacciuolo

Cosa rappresenta per voi questa frase?

Ci rispecchiamo completamente in queste parole. Il successo in cucina non è qualcosa che arriva per caso, ma è il risultato di sacrificio, determinazione e duro lavoro. Bisogna cadere e rialzarsi ogni volta, imparando dai propri errori per migliorarsi continuamente e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Com'è nato "O'Guaglione"?

Sognavamo un locale che trasmettesse amore, passione e un senso di famiglia, proprio perché questi sono i valori su cui si basa la nostra vita. Lavoriamo sempre insieme, supportandoci a vicenda, e ogni scelta che facciamo è frutto di una decisione condivisa.

Così, un anno fa è nato "O'Guaglione", un ristorante dall'atmosfera semplice e accogliente, pensato per tutti. Inizialmente offrivamo solo piatti della tradizione napoletana, con un menù incentrato sulle ricette più autentiche della città partenopea.

Abbiamo scelto Napoli come filo conduttore della nostra cucina perché quando si pensa a questa città, si pensa immediatamente al cibo , ai sapori intensi e irresistibili. I nostri spaghetti alle vongole e gli scialatielli vi trasporteranno in riva al mare con ogni boccone… Insomma, se avete fama, dovete venire a trovarci!

Col tempo, ci siamo resi conto che in questa zona di Torino mancava qualcosa di fondamentale: una vera pizza napoletana con il cornicione alto . Abbiamo quindi deciso di dotarci di un forno adatto e di iniziare a sfornare pizze straordinarie , che oggi sono diventati un punto di riferimento per i nostri clienti.

Perché avete scelto gli erogatori d'acqua Hydra?

Prima di aprire "O'Guaglione", gestivamo un altro locale in Via Pietro Micca, chiamato "La Luna Rossa" .

Una sera, durante un fine settimana particolarmente affollato, abbiamo avuto un grosso problema con le bombolette di gas per l'acqua frizzante: rischiavamo di non poter servire acqua gassata ai clienti, perché nessun fornitore riusciva a rifornirci in tempo... tranne uno.

Un collega ci suggerì di contattare Hydra , un'azienda specializzata in erogazione e depurazione dell'acqua , con cui lui aveva avuto un'ottima esperienza.

Hydra interviene immediatamente, consegnandoci le bombolette di cui avevamo bisogno e permettendoci di continuare il servizio senza problemi. Quell'episodio, per noi, fu provvidenziale e ci fece scoprire un'azienda seria, affidabile ed estremamente professionale.

Quando abbiamo aperto "O'Guaglione", non abbiamo avuto dubbi su quale fornitore scegliere. Nonostante ci fossero molte altre proposte, Hydra si era già guadagnata la nostra fiducia .

Oltre all'ottimo rapporto qualità-prezzo, ci hanno sempre dimostrato grande collaborazione e disponibilità. Durante l'avvio del ristorante, quando abbiamo avuto alcuni ritardi nell'apertura, loro si sono dimostrati pazienti e comprensivi, rispettando i nostri tempi.

Anzi, nei primi tempi, mentre aspettavamo le bottiglie brandizzate, ci fornirono bottiglie in vetro in comodato d'uso , per non lasciarci senza. Non abbiamo mai avuto alcun problema con loro!

Se il vostro ristorante fosse un piatto, quale sarebbe?

Senza dubbio, la nostra pizza "4 gusti" è il simbolo della nostra cucina, una specialità che rappresenta appieno la nostra filosofia culinaria.

Questa pizza unica propone quattro gusti diversi in un'unica creazione, regalando un'esplosione di sapori indimenticabili.

Il primo quarto, "Santa Anastasia" , è una delizia per il palato, con pomodorini freschi, mozzarella e parmigiano reggiano .

, è una delizia per il palato, con . Il secondo quarto unisce sapori raffinati, con asparagi freschi, mozzarella filante e provola affumicata .

. Il terzo quarto, "il quarto campano" , è un omaggio alla nostra ispirazione partenopea: friarielli, scamorza affumicata e salsiccia , per un gusto deciso e irresistibile.

, è un omaggio alla nostra ispirazione partenopea: , per un gusto deciso e irresistibile. Infine, l'ultimo quarto è perfetto per gli amanti dei sapori intensi: una classica pizza diavola con salamino piccante, che aggiunge una nota vivace e speziata.

Per quanto riguarda il pesce, uno dei nostri fiori all'occhiello è il "Cuoppo di mare", un mix di frittura croccante e leggera, amatissimo dai nostri clienti. Un assaggio di questo piatto vi farà innamorare della nostra cucina.

Se cercate un ristorante dove tradizione, qualità e passione si incontrano per creare qualcosa di speciale, "O'Guaglione" è il posto giusto per voi!