Marcu e Marculina domani prenderanno le chiavi di Roletto

Le strade di Roletto stanno per accogliere colori, musica e tradizione, preparandosi a festeggiare il Carnevale domani, domenica 23 marzo. La sfilata partirà dall’asilo nido ‘Uccellino Cipì’ alle 14,30 e si concluderà in piazza Tessore, dove si terrà l’investitura delle maschere tradizionali e un pomeriggio di intrattenimento.

All’arrivo della sfilata in piazza, l’investitura ufficiale di Marcu e Marculina sarà accompagnata da musica e animazione. Come da tradizione, la Pro Loco offrirà bugie e vin brulé, mentre l’associazione ‘Donne Rurali’, che rappresenta le contadine di una volta, distribuirà cioccolata calda e tisane. Per i più piccoli, oltre alla merenda, sarà disponibile il trucca-bimbi.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Roletto, in collaborazione con gli Aib e le Donne Rurali, e promette un pomeriggio di festa e divertimento anche in caso di maltempo. Infatti nel caso il meteo si dichiarasse avverso, le attività per i più piccoli non saranno annullate ma bensì trasferite nell’area manifestazioni situata dietro l’asilo nido ‘Uccellino Cipí’.

Tra i carri allegorici attesi, avrebbe dovuto partecipare anche il gruppo ‘I Mat’ di Pinerolo con il carro ‘Più denti remake’, ma a causa di un guasto tecnico il carro non sfilerà. Tuttavia, il gruppo sarà presente con il proprio corteo e accompagnamento musicale. Confermata, invece, la presenza del carro ‘Chi è senza peccato scagli la prima mela’ del gruppo ‘Gli amici del Pellice’ di Cavour.

Le maschere tradizionali di Roletto, Marcu e Marculina, saranno interpretate anche quest’anno da una coppia nella vita reale: Chiara Lingua, operatrice socio-sanitaria di 26 anni, e Fabio Demarchi, agricoltore di 31 anni. La coppia porta avanti questa tradizione dal 2020, ma ha annunciato alcune novità per questa edizione.

“Interpretiamo queste maschere dal 2020, ma quest’anno lo facciamo portando qualcosa di nuovo – sottolineano i due compagni di vita e di sfilate –. La prima novità è che ad accompagnarci nel ruolo di paggio e damigella saranno due amici: Simone Faraudo (27 anni, libero professionista, ndr) e Roberta Borletto (26 anni, impiegata, ndr). Siamo riusciti a coinvolgerli in questo mondo magico e un po’ matto” scherzano. Ma la più grande novità “è che quest’anno con noi parteciperà anche il nostro piccolo Edoardo, nato a giugno 2024. Sarà bello farlo diventare una tradizione di famiglia”.

Le maschere di Marcu e Marculina affondano le loro radici nel 1700, quando due fratelli, Ricu e Tomà, e le loro mogli si stabilirono in Piemonte dopo essere fuggiti da Torino a causa di una rivolta fiscale. Tomà e Pina si fermarono a Roletto, dove nacque Marcu. Crescendo, Marcu seguì la passione teatrale dei genitori e divenne noto come ‘Marcu ‘d Rulei’, organizzatore di spettacoli a Torino. Qui conobbe il cugino Gian, che divenne attore con il nome di Gianduja, maschera simbolo di Torino. Tornato a Roletto, Marcu sposò Angiolina, chiamata ‘Lina ‘d Marcu’, che divenne poi Marculina. Da allora, Marcu e Marculina sono diventati le maschere ufficiali di Roletto, simboli della tradizione contadina e teatrale del paese.