Ristoranti, cocktail bar e bistrò boutique a Torino: scopriamo insieme “Eredi Borgnino Vittorio”

Questa realtà, profondamente radicata in Piemonte, è riuscita a creare un equilibrio perfetto tra il passato e il presente grazie alla sua boutique, al cocktail bar e al ristorante, offrendo un'esperienza sensoriale unica attraverso sapori autentici e raffinati.

Di recente, abbiamo avuto il privilegio di visitare il raffinato locale di Giuseppe Darrigo e di conversare con il manager Andrea Dracos, che con passione e dedizione ci ha raccontato la filosofia e la storia di questo prestigioso marchio. Tra le frasi che gli abbiamo proposto, Andrea ha scelto: "I tuoi clienti più insoddisfatti sono la tua più grande fonte di apprendimento", una citazione che incarna perfettamente il principio con cui Eredi Borgnino ha costruito il suo universo gastronomico.

Perché questa citazione rappresenta Eredi Borgnino?

Ogni critica, che sia costruttiva o meno, è un'opportunità di crescita. Se un cliente manifesta un'insoddisfazione, significa che non ha ricevuto esattamente ciò che è stato trasmesso o che, in qualche modo, abbiamo commesso un errore. Questo rappresenta un'occasione per riflettere, migliorare e garantire che certe situazioni non si ripetano.

Parlaci di “Eredi Borgnino Vittorio - Cocktail Bistrò Boutique”

Eredi Borgnino Vittorio è un progetto fortemente voluto dal nuovo amministratore delegato, Edoardo Rovetta. La sua peculiarità sta nella capacità di importare ed esportare prodotti in tutta Italia, creando un ponte gastronomico tra le regioni. L'azienda integra tre anime diverse ma armoniosamente connesse: la boutique, il cocktail bar e il ristorante.

Nella boutique, i clienti possono acquistare prodotti artigianali unici, perfetti per essere gustati in ogni momento della giornata. Il cocktail bar e il ristorante, invece, trasformano queste eccellenze in esperienze gastronomiche indimenticabili. Il filo conduttore di tutto è l'utilizzo delle nostre produzioni, che donano una forte identità all'intero progetto.

Il nostro locale, aperto un anno e mezzo fa, si è distinto sin da subito per un'offerta gastronomica innovativa. I nostri piatti si basano sull'uso di frutta secca e disidratata, che, combinata con le ricette tradizionali piemontesi, dà vita a sapori inaspettati e originali. Anche nei cocktail, la tradizione è un elemento chiave: utilizziamo sempre il Vermouth di Torino, omaggiando le radici del territorio. Ogni dettaglio del nostro menù è pensato per raccontare l'essenza di Eredi Borgnino, in un perfetto equilibrio tra passato e presente.

Perché avete scelto i depuratori d'acqua Hydra?

Abbiamo deciso di affidarci ai depuratori Hydra per ridurre il problema dello smaltimento dei rifiuti. La gestione di plastica e vetro è impegnativa, e grazie a questa soluzione siamo riusciti ad eliminare completamente il problema, riducendo il nostro impatto ambientale.

Anche il nostro staff ha accolto con entusiasmo questa scelta: non dover più muovere casse d'acqua ha reso il lavoro più leggero ed efficiente. I clienti, dal canto loro, apprezzano la freschezza e la leggerezza dell'acqua filtrata, notando la differenza rispetto a quella imbottigliata.

Un altro aspetto che ci ha conquistati è il design raffinato delle bottiglie Hydra, che si adattano perfettamente a qualsiasi contesto, dal ristorante al bar. Per noi è importante che l'acqua venga servita con un'estetica curata: presentare al tavolo una bottiglia brandizzata con il nostro logo non solo crea un'esperienza distintiva, ma funge anche da elegante forma di comunicazione e visibilità per il nostro marchio.

Quale sarà il contributo della ristorazione alla sostenibilità nei prossimi anni?

Oggi, sempre più realtà cerchiamo di ridurre il proprio impatto ambientale, e il settore della ristorazione non fa eccezione. Nei prossimi anni, vedremo un'attenzione crescente verso l'uso di materiali sostenibili, il packaging ecologico e il miglioramento della gestione dei rifiuti.

L'adozione di imballaggi biodegradabili e riciclabili, la riduzione degli sprechi e l'ottimizzazione dei processi di smaltimento saranno aspetti chiave. Il cambiamento richiederà uno sforzo collettivo, ma sono certo che il settore saprà evolversi, accogliendo soluzioni innovative e più sostenibili.

Se il tuo locale fosse un piatto, quale sarebbe?

Sarebbe il nostro waffle salato al midollo , farcito con battuta di manzo di Fassona piemontese condita con olio e cristalli di sale Maldon, marmellata di scalogno inconfondibile e chips di topinambur croccanti.

Questo piatto è l'emblema della nostra filosofia: profondamente legato alla tradizione, ma con un tocco di innovazione. La battuta di Fassona è un classico piemontese, che solitamente si accompagna ai grissini; noi, invece, la serviamo con un waffle originale e complesso, arricchito dalla croccantezza del topinambur fritto e dalla dolcezza della cipolla.

La ricetta del waffle è esclusiva e realizzata con ingredienti attentamente selezionati: midollo di manzo, panna ridotta con sale e pepe, albumi montati a neve. L'impasto viene lavorato con cura e cotto su speciali piastre per sette minuti, per poi essere rigenerato in forno a 220° per due minuti. La battuta, invece, viene ottenuta tritando finemente un taglio magro di Fassona, lavorato con precisione per esaltare il gusto autentico della carne.

Questo piatto rappresenta perfettamente lo spirito di Eredi Borgnino: una combinazione audace tra tradizione e creatività, capace di sorprendere e conquistare i palati più esigenti.