Volley, Chieri debutta nei Playoff Challenge vincendo 3-0 a Perugia

Netta vittoria per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al debutto nei Playoff Challenge. Al Pala Barton Energy le biancoblù superano 0-3 la Bartoccini Mc-Restauri Perugia e si mettono in una posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno: basterà aggiudicarsi altri due set per garantirsi un posto direttamente nella finalissima (che si giocherebbe il 5 aprile al PalaFenera) che mette in palio la qualificazione alla prossima CEV Challenge Cup.

A Perugia fila tutto liscio per le ragazze di Bregoli che entrano in campo con la giusta determinazione e spingendo forte fin dal servizio (a fine gara gli ace saranno ben 8, di cui 4 di Gray) legittimano la vittoria facendo meglio in tutti i fondamentali rispetto alle padrone di casa, molto discontinue. In tutti i tre set c’è equilibrio soltanto negli scambi iniziali, poi Chieri allunga e chiude senza particolari problemi 21-25, 16-25, 16-25.

Il premio di MVP va a Skinner che mette a segno 9 punti, preceduta nel tabellino dalla coppia centrale Alberti-Gray (12 punti a testa) e Gicquel (11).

Bartoccini Mc-Restauri Perugia-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (21-25; 16-25; 16-25)

BARTOCCINI MC-RESTAURI PERUGIA: Ricci 1, Nemeth 13, Benedetta Bartolini 3, Cekulaev 1, Ungureanu 6, Traballi 10; Sirressi (L); Anchante, Gryka 5, Pecorari, Rastelli 1, Gardini 1, Recchia (2L). N. e. Giulia Bartolini. All. Giovi; 2° Marangi.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 3, Gicquel 11, Alberti 12, Gray 12, Skinner 9, Buijs 9; Spirito (L); Omoruyi, Anthouli. N. e. Guiducci, Rolando. Bednarek, Lavagnino, Cavaglià (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

ARBITRI: Salvati e Clemente.

NOTE: presenti 950 spettatori. Durata set: 28′, 22′, 23′. Errori in battuta: 8-7. Ace: 2-8. Ricezione positiva: 43%-54%. Ricezione perfetta: 32%-41%. Positività in attacco: 34%-48%. Errori in attacco: 7-1. Muri vincenti: 3-4. MVP: Skinner.