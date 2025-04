Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo mette nel retino le farfalle

La Wash4green vince il primo round con Busto Arsizio sulla strada dell'Europa della Challenge Cup alla fine di una maratona chiusa al quinto. Coach Marchiaro mette in campo Avenia, Cosi e D'Odorico, al posto di Cambi, Akrari e Sorokaite. La squadra fatica nel primo set, poi prende le misure e ribalta il risultato. Mvp la ex Bracchi. Premio anche per i 5mila punti in serie A di Sorokaite.

Primo set

Le farfalle di Busto partono avanti 1-3. Ma le pinelle mettono subito la freccia con Smarzek (4-3). Con un muro di Avenia arriva il doppio vantaggio (9-7). Le bustocche però sfruttano le imprecisioni delle padrone di casa e con un ace di Obossa volano sul 13-16. Una doppia Piva (muro e attacco) allunga il vantaggio a +5 (13-18). Sorokaite prende il posto di Smarzek e si schianta contro il muro avversario per il 15-21.

Pinerolo prova a rientrare nel set, senza riuscirci. Busto chiude al terzo set point con un errore in battuta di Sorokaite (21-25).

Secondo set

Spinta dal servizio di D'Odorico, che piazza anche due ace, Pinerolo parte 4-0. Un errore di Kunzler e un colpo di Bracchi spingono sul +6 (9-3). Le ospiti provano a rientrare in partita, la ex Bracchi però le respinge con l'attacco del 17-10.

Un ace di Sylves vale il +8, come i set point. Il parziale lo chiude un errore di Busto al servizio con Lazic (25-17).

Terzo set

Dopo un inizio equilibrato, la Uyba si spinge sul +3 con Vam Avermaet (5-8), sfruttando imprecisioni nel campo di Pinerolo. Un tocco d'astuzia di Sartori consegna il +4, mentre Frosini regala il 7-12.

Le pinelle si portano più volte a -2, ma non riescono nell'aggancio e sempre Frosini, con l'aiuto delle mani del muro, regala 5 set point. Cosi spara fuori ed è 19-25.

Quarto set

Le pinelle ripartono con determinazione e volano sul 7-3 con un doppio muro di Cosi. L'ennesimo ace di D'Odorico regala il +5, a ruota Bracchi mette giù la palla del +6 (12-6). Busto sbaglia e il vantaggio si allunga ancora. Smarzek affonda il +8 (15-7). Bracchi sfodera l'ace del 19-10. Barbolini rimette in campo Obossa e le lombarde arrivano al -3 (22-19). Pinerolo non perde la teste e chiude con un muro di Sylves: 25-19.

Quinto set

Busto va avanti sul 2-4. Un muro di Smarzek rimette il set in parità. Obossa spara in rete ed è 8-6. Smarzek sigla il 9-6. Le lombarde si spengono ed è 15-7.