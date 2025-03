Rivoli al lavoro per gli orti urbani condivisi

Il progetto prevede la creazione di orti urbani condivisi, gestiti da associazioni e aperti alla comunità, oltre alla possibilità per i cittadini di ottenere spazi individuali per coltivare il proprio orto, favorendo l’autoproduzione e il contatto con la natura.

Per rendere operativa questa iniziativa, il Comune si avvarrà della Consulta per l’Agricoltura, istituita nell’ultimo Consiglio Comunale del 27 febbraio come organo di confronto e partecipazione tra Amministrazione, imprese agricole, associazioni e cittadini.

La Consulta per l’Agricoltura è nata con l’obiettivo di stimolare idee e progetti per lo sviluppo rurale, esprimere pareri sulle politiche agricole e ambientali, promuovere bandi e finanziamenti e rafforzare la rete agricola locale. Un’attenzione particolare è rivolta alla sostenibilità e alla tutela del patrimonio agricolo, con un approccio che coniuga tradizione e innovazione.

“Con la nascita della Consulta - dichiara l’assessore all’Agricoltura e all’Ambiente Angelo Tribolo - Rivoli si è dotata di un nuovo strumento per valorizzare l’agricoltura e il territorio. Gli orti urbani condivisi rappresentano un’opportunità per tutta la comunità: non solo spazi verdi, ma luoghi di aggregazione, formazione e sostenibilità”.

Sugli orti urbani era stata presentata anche una mozione dalla consigliera della Lega Laura Adduce, approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale. “Questo voto compatto - commenta l'esponente del Carroccio - dimostra che, quando si lavora con serietà e apertura, si possono realizzare progetti concreti per la nostra città, Gli orti urbani non sono solo spazi verdi, ma luoghi di incontro, condivisione e educazione ambientale. Un’opportunità per cittadini di tutte le età per riscoprire il valore della terra e il senso di comunità".