Al Cinema Alpino, il più alto d'Europa, The Story of William Tell: il dietro le quinte di un film mai terminato

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, in collaborazione con Skyway Monte Bianco e Film Commission Valle d’Aosta, organizza un evento speciale dedicato a uno dei tanti progetti cinematografici incompiuti della storia del cinema: The Story of William Tell (1953). Si tratta del film che Errol Flynn aveva voluto come base del suo rilancio in Europa, intrepretato dallo stesso attore che aveva scelto il leggendario direttore della fotografia Jack Cardiff come regista. Un film nato grazie alla costanza dell’attore, partito tra tante difficoltà e mai terminato.

L’evento, dal titolo Il William Tell di Errol Flynn - Dietro le quinte di un film mai visto, si terrà il 5 aprile 2025, alle ore 11, presso il Cinema Alpino, la sala cinematografica di Skyway Monte Bianco, la più alta d’Europa, situata a 2.173 metri di altitudine. Senza dubbio la location ideale per presentare ciò che resta di un film mai realizzato, girato proprio ai piedi del “Bianco”.

Nell’agosto del 2023 il Museo Nazionale del Cinema ha ricevuto in deposito alcune casse contenenti materiali filmici su pellicola 35mm (sia a colori che in bianco e nero), rinvenute casualmente dopo esser state dimenticate per settant’anni.

La produzione del film era iniziata a Roma e aveva scelto la Valle d'Aosta, e precisamente la Val Ferret e il paese di Planpincieux vicino a Courmayeur, come sede delle riprese, che avrebbero dovuto essere le prime a utilizzare il formato CinemaScope in un progetto indipendente. Per difficoltà economiche e incomprensioni tra produttori italiani e americani, la realizzazione del film venne interrotta. Gli americani partirono con le bobine del girato, dimenticando però quei tre bauli rinvenuti da Marco Busanelli, divenuto nel frattempo proprietario dell’immobile, all’interno delle soffitte di quello che fu il Grand Hotel Mont Blanc di Courmayeur, usato dalla produzione del film e dal quale scapparono nottetempo per sfuggire ai creditori.

Il direttore del Museo Nazionale del Cinema, Carlo Chatrian, guiderà il pubblico in un emozionante viaggio narrativo, ricostruendo la storia del film attraverso un montaggio che assemblerà i provini, alcune sequenze preparatorie e il racconto di un progetto che avrebbe dovuto segnare l'esordio alla regia di Cardiff.

Così The story of William Tell ritorna nei luoghi dove furono girate alcune delle riprese più suggestive del film. Un’occasione unica per riscoprire il fascino di un film che non ha mai visto la luce, ma che ancora oggi riesce a raccontare la bellezza delle montagne della Valle d'Aosta attraverso lo sguardo di uno dei più grandi direttori della fotografia di tutti i tempi, Jack Cardiff.

