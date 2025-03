Con 'Modalenta' a Moncalieri una due giorni all'insegna di fashion e vintage

Le condizioni meteo poco favorevoli dello scorso weekend avevano costretto al rinvio, ma questo sabato e domenica l'annunciato bel tempo farà da cornice a Moncalieri ad una due giorni all'insegna del fashion e del vintage.

All'insegna di fashion e vintage

In piazza Vittorio Emanuele, il salotto buono della città, andrà in scena 'Modalenta', dove a farla da padrone saranno riciclo creativo, prodotti di seconda mano, eventi e laboratori dedicati al Fast Fashion, settore dell’abbigliamento che realizza abiti di bassa qualità a prezzi super ridotti. Ma il termine fast fashion indica alcune tragiche situazioni: totale assenza di rispetto per i lavoratori o, meglio, gli sfruttati, scarsissima attenzione per i tessuti scelti, per le tecniche di produzione, per l’utilizzo di pesticidi o sostanze chimiche aggressive e una totale noncuranza verso la natura e gli esseri viventi tutti.

La fast fashion ha trasformato i vestiti in articoli usa e getta, generando un grave problema nell’uso smodato di materie prime e nella produzione di rifiuti. Sempre più oggi si pone l’accento su questo problema ed ecco che tornare a valorizzare l’abbigliamento di seconda mano acquisisce una valenza tutta nuova.

La novità di Modalenta

Ecco come nasce Modalenta, una manifestazione dedicata all’abbigliamento e agli accessori usati e vintage, dove saranno presenti tanti espositori selezionati che trattano questa merceologia, offrendo un modello diverso di consumo personale, creativo e soprattutto sostenibile per i consumatori e per l’ambiente.

Al centro di Piazza Vittorio Emanuele II a Moncalieri un mercato dell’abbigliamento second-hand con oltre 30 espositori, e un fitto programma di appuntamenti e laboratori per parlare, sperimentare e confontarsi sulla sostenibilità. La manifestazione, sebbene incentrata sul tema dell’abbigliamento, sarà corredata anche da spazi e momenti che trattino il tema della sostenibilità a tutto tondo: dal riciclo creativo, all’arredamento, all’economia circolare contro gli sprechi della produzione attuale.

Tutte le novità in programma

In entrambe le giornate, inoltre, avranno luogo due attività di racconto dell’iniziativa: