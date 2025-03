Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”; Ospiti Cecilia Nicolini, Dana Schmit, Urlike Bridi e Giulia Deambrogio

Questa sera ritorna “TIME OUT”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2 del gruppo editoriale More News. La 22^ e terzultima puntata stagionale vedrà come ospiti in studio due pumine: la palleggiatrice austriaca Dana Schmit e la centrale Giulia Deambrogio. Il primo collegamento della serata sarà un autentico tributo alla Omag-MT San Giovanni in Marignano, società fresca di promozione in serie A1. Dalla Romagna, infatti, ci sarà la palleggiatrice Cecilia Nicolini, tra le protagoniste della cavalcata vincente in A1, intrapresa dalla squadra dell’ex tecnico del Cuneo Massimo Bellano. Da Offanengo, invece, ci sarà la palleggiatrice Ulrike Bridi, prossima avversaria del Puma. Nel corso della puntata, infine, andranno in onda le interviste raccolte in settimana con Federica Pelloni (Uyba B.A.), Martina Bracchi (Wash4green Pinerolo), Indre Sorokaite (W. Pinerolo), Alessandro Beltrami (Futura B.A.), Giada Cecchetto (Futura B.A.), Pier Domenico Ravera (Bam Mondovì) e Teresa Bosso (BAM Mondovì). Ricordiamo che Time Out va in onda tutti i venerdì sera (ore 21) sulla home-page di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Ilbustese.it, Lavocedialba.it, Torinoggi.it, sulle rispettive pagine Facebook e anche sul canale Youtube di Targatocn.