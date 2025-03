Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo a Busto Arsizio per continuare il sogno europeo [VIDEO]

Dopo 22 giorni di stop, la Wash4green Pinerolo è riuscita a vincere contro una delle squadre più in forma: la Eurotek Uyba Busto Arsizio. Una vittoria al tie-break che domani, domenica 30 marzo, conterà relativamente per continuare il cammino nei play-off di Challenge Cup. Alle 17 all’E-Work Arena di Busto ci sarà la gara di ritorno e le ‘pinelle’ dovranno o vincere nuovamente per passare il turno o fare almeno due set per giocarsi tutto al golden set.

Un compito non facile per una squadra che è già in pieno mercato. Tanto che domenica scorsa, in casa, è stato fatto molto turnover. Oltre all’acquisto della diagonale titolare di Firenze (Battistoni-Malual), da Cuneo dovrebbero arrivare la centrale americana Anna Dodson e il libero Rebecca Scialanca. Quest’ultima dovrebbe prendere il ruolo di Giada Di Mario che sarebbe in orbita Offanengo. Se anche l’altro libero Ilenia Moro dovesse andare via, si parla di Sara Panetoni, sempre da Cuneo. Mentre in palleggio, come riserva, potrebbe arrivare, proprio da Offanengo, Ulrike Bridi. Sul fronte delle schiacciatrici, invece, è probabile l’addio di Sorokaite dopo due anni.