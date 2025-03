Settima meraviglia della Reale Mutua Torino contro la Juvi Cremona

La Reale Mutua Basket Torino chiude il mese di marzo nel migliore dei modi, tenendo viva la serie di vittorie consecutive e confermandosi come la squadra più in fiducia del momento. Al Pala Gianni Asti la squadra di coach Moretti trova il settimo successo di fila sulla Ferraroni Juvi Cremona, un’avversaria gagliarda, che non si è mai data per vinta anche dopo essere stata sotto di 19 punti al termine del terzo quarto. Infatti, dopo che Torino sembrava aver preso definitivamente il controllo dell’incontro, i gialloblù hanno dovuto ricostruire la vittoria, resistendo alla rimonta cremonese e archiviando infine un risultato importante (88-84 il finale) per migliorare ulteriormente la propria situazione in classifica.

Un successo che infatti vale non solo la certezza matematica di partecipare almeno ai play-in, chiudendo definitivamente la corsa con Orzinuovi e Cento, ma permette anche di agganciare Avellino e Brindisi a quota 18 vittorie e 16 sconfitte.

Reale Mutua che prova subito a premere sull’acceleratore con il duo Taylor-Ajayi in avvio di gara, ma gli ospiti rispondono immediatamente colpo su colpo, caricando di falli i gialloblù – in particolare lo stesso Ajayi – e cercando transizioni veloci. Dopo la prima fiammata delle due stelle torinesi, l’attacco gialloblù fatica a trovare fluidità. Si prosegue così in equilibrio fino al tap-in del giovane Osatwna per chiudere la prima frazione sul 18-16.

Un rendimento un po’ troppo altalenante dei gialloblù permette a una gagliarda Cremona non solo di rimanere in scia, ma di trovare anche il suo primo vantaggio dell’incontro sul 27-28 con un canestro in transizione di Zampogna. Verso la chiusura del secondo quarto si accende Ife Ajayi: il nigeriano colpisce un paio di volta di fila dall’arco per provare a dare una scossa all’incontro. Il buon momento gialloblù coincide anche con un ottimo contributo di Osatwna, bravo a farsi trovare pronto. Alla pausa lunga è 42-36 per la Reale Mutua.

Torino inizia bene la seconda metà di gara toccando per la prima volta la doppia cifra di vantaggio con Taylor e Schina. Torino continua a crescere e arriva puntuale il “momento Ajayi”: il #33 gialloblù prende fuoco dall’arco e bissa l’allungo torinese fino al timeout di coach Bechi sul 59-43. Gli uomini di coach Moretti hanno cambiato marcia a livello di intensità, difendendo con attenzione e lottando a rimbalzo d’attacco, con la firma di Ghirlanda a chiudere la terza frazione sul +19: 70-51. L’ultimo quarto si apre con un tentativo di reazione juvina con Bertetti e Tortù ad accorciare fino al -10 (2-11 di parziale e 72-62 al 33’). Coach Moretti chiama timeout ma Cremona è definitivamente rientrata (e in modo molto pericoloso) in partita. Washington si mette in proprio e la Juvi riduce il gap addirittura a un singolo possesso, costringendo Torino e ricostruire tutto nel rush finale. Ci pensa Montano a togliere momentaneamente le castagne dal fuoco, segnando una tripla pesante per ridare fiato alla Reale Mutua. Cremona però non molla ed è ancora Washington a tenere i suoi in partita. L’ultimo minuto diventa una vera e propria battaglia di nervi, con la Reale Mutua che riesce ad uscirne vincente per 88-84.

Coach Moretti in sala stampa: “Siamo molto contenti di aver vinto una gara così importante, difficile e dura, che abbiamo controllato per gran parte di gara e che abbiamo dovuto vincere una seconda volta, dopo la grande reazione d’orgoglio e carattere di Cremona all’inizio dell’ultimo quarto. Ringrazio i ragazzi per lo sforzo e il pubblico numeroso che ci ha sostenuto. La classifica continua a migliorare e siamo molto contenti.”

Reale Mutua Torino - Ferraroni Juvi Cremona 88-84 (18-16, 24-20, 28-15, 18-33)

Reale Mutua Torino: Ife Ajayi 23 (3/4, 5/8), Kevion Taylor 22 (4/9, 2/6), Matteo Montano 9 (0/1, 2/7), Matteo Ghirlanda 8 (4/4, 0/0), Giovanni Severini 7 (2/3, 1/2), Kesmor Osatwna 6 (3/5, 0/0), Matteo Schina 5 (1/3, 1/4), Maximilian Ladurner 4 (1/4, 0/0), Antonio Gallo 4 (0/1, 0/0), Aristide Landi 0 (0/0, 0/1), Giorgio Garuzzo 0 (0/0, 0/0)

Juvi Cremona: Eric Washington 21 (5/7, 1/9), Eddy Polanco 16 (4/8, 0/1), Alfonso Zampogna 13 (2/2, 2/7), Lorenzo Tortu 8 (0/0, 2/3), Simone Barbante 7 (2/4, 1/2), Federico Massone 7 (1/2, 1/3), Gianmarco Bertetti 4 (0/1, 1/5), Yannick Giombini 4 (2/2, 0/0), Alessandro Morgillo 4 (2/2, 0/1), Andrea La torre 0 (0/1, 0/0), Carmine Caporaso 0 (0/0, 0/0), Francesco Bruni 0 (0/0, 0/0)