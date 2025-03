Terremoto Myanmar, il ricordo di Antonella Clerici: "Il più bel viaggio della mia vita"

(Adnkronos) -

Antonella Clerici ha ricordato il viaggio fatto in passato in Myanmar, il Paese colpito da un violentissimo terremoto di 7.7 che ha mietuto oltre 16mila vittime. La conduttrice televisiva, ha mostrato tutto il suo sostegno alle persone colpite dal sisma condividendo alcune delle foto del viaggio che reputa il più bello della sua vita.

"Il più bel viaggio della mia vita è stato il Myanmar. Indimenticabile soprattutto il popolo, meraviglioso, generoso nella povertà, solidale, buono. Privato della sua libertà con la terribile guerra civile, dimenticato dai potenti della terra. E adesso questa immane tragedia", ha scritto Antonella Clerici a corredo di un video in cui ha aggiunto alcune delle immagini scattate durante quel viaggio, fatto insieme al compagno Vittorio Garrone. "Per quanto poco conti, il mio cuore è con loro", ha concluso la conduttrice mostrando il suo sostegno alla popolazione colpita dal terremoto.

La terra continua a tremare in Myanmar. Una nuova scossa di magnitudo 5.1, riferisce la Bbc, è stata registrata questa mattina alle 9:08 (le 15:38 in Myanmar) a 28 chilometri da Mandalay, nella cittadina di Mattara secondo l'US Geological Survey, che monitora i terremoti in tutto il mondo. Un residente di Amarapura, una cittadina vicino a Mattara, ha detto che è stato il terremoto più forte che hanno sentito da quello del 28 marzo.