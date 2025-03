Trentino, doppia valanga sull’Ortles: 3 feriti sul monte Vioz, uno è grave

(Adnkronos) -

Due valanghe si sono staccate nella tarda mattinata di oggi dai circa 3500 metri di quota nel gruppo dell’Ortles, la maggiore cima del Trentino: una sul monte Vioz, in val di Sole, e l'altra sulla cima di Tovo, in val d'Ultimo.

La più importante - quella sul monte Vioz - ha travolto due gruppi di scialpinisti, trascinando a valle cinque persone per circa 400 metri. Tre sono rimaste ferite: la più grave è una donna di 51 anni di Valdagno (Vicenza) elitrasportata dal Soccorso alpino all’ospedale Santa Chiara di Trento per i traumi subiti. Con lei ricoverato anche un uomo di 54 anni di Livo (Trento), mentre il terzo ha riportato solo delle escoriazioni. A salvarli il fatto che la valanga non li ha completamente sepolti. Sul posto sono intervenuti tre unità cinofile e sette uomini del Soccorso alpino trentino con tre elicotteri, mentre un altro era in allerta da Sondrio.

Si sono concluse intorno alle 14.15 le operazioni di soccorso dopo la valanga caduta a quota 2700 metri sul versante sud del Monte Cogliàns. Lo sciatore travolto, di nazionalità slovena, è riuscito a rimanere fuori con la testa grazie all'airbag che aveva nello zaino e che ha attivato in tempo. Il distacco è partito dall'alto, nei pressi della cima, innescando un fronte di valanga di circa 40 metri di neve pesante, per duecento metri di lunghezza. Lo sciatore stava ancora salendo con gli sci ai piedi al momento del distacco e i primi soccorsi gli sono stati prestati dai due compagni di salita.

L'allarme è stato dato alle 12.30 circa con chiamata al Nue112 e la Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, tre unità cinofile, la Guardia di Finanza, l'elicottero B3 di stanza a Tolmezzo durante la stagione scialpinistica con unità cinofila e tecnico del Soccorso Alpino a bordo, e l'elisoccorso regionale. Attivata anche la Guardia di Finanza che si è portata al campo base di Collina assieme ai tre soccorritori della stazione di Forni Avoltri.

Il team del B3 ha fatto i necessari rilievi per escludere altri coinvolti e, a fine intervento, ha recuperato l'attrezzatura del travolto e portato a valle i compagni di gita. L'elisoccorso regionale ha sbarcato l'equipe sanitaria sul punto e i sanitari, hanno stabilizzato lo sciatore, rimasto infortunato con traumi, lo hanno imbarellato con l'aiuto dei tecnici del secondo elicottero, verricellato a bordo e condotto all'ospedale di Udine.