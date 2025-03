Volley A1/F: la Wash4green Pinerolo vola sulle ali del tie-break contro le farfalle

Seconda vittoria emozionante al tie-break e il sogno europeo continua. La Wash4green Pinerolo ha battuto anche in trasferta l’Eurotek Uyba Busto Arsizio, conquistando la semifinale dei play-off di Challenge Cup di mercoledì contro Vallefoglia. Mvp Sylves con 16 punti di cui 5 muri.

Primo set

A mettere a segno il primo break ci pensa Bracchi con un attacco e un muro (2-4). Busto riconquista il pari con il muro di Obossa (7-7), ma dura poco. Pinerolo vola sull’8-12 con Sylves che spinge in battuta e mette a segno anche un ace. Le lombarde non si scoraggiano e le provano tutte, cambiando anche diagonale: un errore di Bracchi vale il 14-14.

Il sorpasso delle padrone di casa arriva con un tocco del muro su un colpo di Frosini (16-15). Il doppio vantaggio lo mette a segno Piva, sempre sfruttando il muro (19-17). Ma il pari arriva proprio con una diagonale out della schiacciatrice bustocca (21-21). Avenia mette a segno un ace e mette in difficoltà la ricezione lombarda, servendo poi a Cosi il primo tempo che vale due set point. Ed è la stessa centrale a chiudere subito con un muro (22-25).

Secondo set

Busto entra in campo con più convinzione e va sul 3-1. Le pinelle portano a casa il pari con un errore in battuta di Frosini, ma l’equilibrio dura poco e le lombarde arrivano al +8 (17-9). Il vantaggio sale sino al +9 e le bustocche si guadagnano 8 set point: chiude Van Avermaet su una palla a filo rete (25-19).

Terzo set

Stavolta parte avanti Pinerolo (1-3). Un pasticcio in ricezione regala subito il pari (3-3), le pinelle rimettono la freccia, ma Busto controsorpassa. Il parziale è equilibrato sino al turno in battuta di D’Odorico che segna l’allungo con massimo vantaggio per la Wash4green (16-19). È la stessa D’Odorico a regalare il +4 con un attacco (19-23) e tirare la volata finale. Cosi stampa il muro del 19-24 e Moro, entrata al posto di Bracchi, come schiacciatrice, piazza l’ace decisivo (19-25).

Ora Busto Arsizio dovrà vincere il quarto set e il tie-break per arrivare al golden set di spareggio.

Quarto set

Pinerolo sfrutta gli errori avversari e va sul +3 con D’Odorico (3-6). Busto non si spegne e mancina punto su punto: Frosini porta la parità (7-7) e il doppio vantaggio (9-7). Sartori spara fuori ed è 10-10. Ma Piva riporta le farfalle sul +2 (12-10). E le pinelle non riescono più a ritrovare il filo del parziale. Il vantaggio delle locali cresce sino al 24-17, frutto di un errore in battuta di Rubright. Il punto decisivo lo mette a terra Piva (25-18).

Quinto set

Busto parte forte (2-0). Un ace di Cosi mette la situazione in pari. E il suo turno di servizio spinge Pinerolo sul +2 (5-7). Sartori mura D’Odorico e stampa l’8-8. Frosini mette la freccia (9-8). Ma le farfalle si spengono e le pinelle spingono punto dopo punto piazzando un parziale di 5-0 (9-13). Le padrone di casa reagiscono a testa bassa e si portano clamorosamente sul 14-13 con Piva, sfruttando il servizio di Sartori. A spezzare il filotto ci pensa Bracchi a muro (14-14). La stessa schiacciatrice regala il match point e la chiude Cosi (14-16).