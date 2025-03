La primavera alza il piede dall'acceleratore: torna un po' di freddo (e qualche nevicata in montagna)

Un'alta pressione sull'Europa centrale collegata ad una bassa sul Mediterraneo convoglieranno aria più fredda da est nei prossimi giorni, facendo abbassare le temperature e portando qualche nevicata fino a quote basse sulle Alpi.

A Torino quindi avremo questa situazione: ancora una bella giornata primaverile con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature massime intorno 18/19°C. Venti irregolari da nordest con raffiche di Foehn in serata sulle pianure orientali. Da domani il nuovo mese parte con ancora cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, poi graduale aumento della nuvolosità da est al pomeriggio con prime precipitazioni sulle Alpi occidentali dalla serata con nevicate dai 1000 metri. Temperature in calo con minime comprese tra 7 e 8 °C, localmente anche più basse. Massime comprese tra 14 e 16 °C. Venti generalmente deboli variabili.

Mercoledì cielo molto nuvoloso o coperto sui settori occidentali, con precipitazioni diffuse sulle zone alpine e neve oltre i 1000 metri. Altrove deboli piogge. Ancora forte incertezza sulle quantità previste. Lento miglioramento a partire dalla serata. Temperature ancora in calo nelle massime che non andranno oltre i 13/14 °C sulle pianure. Minime invece in aumento a causa della copertura nuvolosa. Venti settentionali deboli o localmente moderati.

Da giovedì 3 aprile un temporaneo aumento della pressione porterà un po' di stabilità e belle giornate fino a domenica, con temperature in aumento proprio nel weekend. Tuttavia sarà una breve parentesi con ritorno a condizioni più invernali dalla settimana prossima.

