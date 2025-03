Giraudi: se produrre il cioccolato è più una passione che un lavoro

E qui che Giacomo e Davide Boidi , padre e figlio, declinano il loro “cioccolato artigianale”, come recita del resto l’insegna che campeggia sulla sede stessa della Giraudi . Una sede che, complice un press tour, ho avuto modo di visitare, constatando in prima persona come qui la lavorazione del cioccolato venga declinata certo con professionalità, ma soprattutto con passione.

I suoi gianduiotti e i suoi ovetti li potrete trovare in diverse prestigiose pasticcerie di Torino e del Piemonte. E tuttavia il cuore della produzione di Giraudi, collocata in un’area evidentemente industriale e circondata da capannoni non così dissimili da quelli dell’azienda stessa, si trova a Castellazzo Bormida , non lontano da Alessandria.

Giacomo Boidi: il cioccolatiere che voleva fare l’agricoltore

Si fa presto a dire cioccolato! Specie per chi, figlio di agricoltore e intenzionato a seguire le orme dei genitori, deve fare i conti proprio con la loro contrarietà. Così, dopo aver preso il diploma da perito elettrotecnico ed essersi licenziato da dipendente di un’azienda legata alla costruzione delle autostrade, Giacomo nel 1982 comincia a lavorare come garzone nella pasticceria Giraudi di Alessandria, i cui titolari sono intenzionati cedere l’attività.

L’artigianalità come carta vincente

Certo oggi l’artigianalità, anche quando mantiene un ruolo centrale nella filosofia di un’azienda, non prescinde mai dalle macchine. E tuttavia basta ascoltare Giacomo, mentre ci guida tra i diversi spazi in cui il cioccolato Giraudi viene declinato in tutte le sue numerose forme, per capire che per lui l’artigianalità resta la stella polare della sua produzione.

“Il nostro – spiega - resta un approccio artigianale non solo per l’estrema attenzione che continuiamo ad avere per le materie prime, ma anche per l’utilizzo di tecniche di lavorazione poco invasive e capaci di valorizzare al massimo la peculiarità degli ingredienti”. Ed è proprio questa artigianalità che si sente, al naso e al palato, quando si assaggiano le forme del cioccolato Giraudi: dai gianduiotti agli ovetti, dai cuori di cioccolato alle uova di Pasqua.