Scoperta a Lucca frode sui bonus edilizi, sequestro per 750 mila euro

LUCCA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca hanno scoperto un'ingente frode in materia di crediti d'imposta derivanti dai cosidetti "Bonus facciata" e "Ristrutturazioni edilizie".I militari di Castelnuovo Garfagnana hanno svelato, a carico di un imprenditore garfagnino, un meccanismo fraudolento che ha consentito alla società, da lui amministrata, di beneficiare illecitamente, tra il 2021 e il 2022, di crediti d'imposta inesistenti quantificati in oltre 680.000 euro.Nel dettaglio, all'esito degli approfondimenti investigativi e dell'analisi di copiosa documentazione tecnica ed amministrativa, è stato riscontrato che l'impresario, sovrafatturando il costo delle ristrutturazioni edilizie, ha generato un credito d'imposta superiore a quello realmente spettante.Tale credito è stato, quindi, dapprima acquisito mediante lo strumento dello sconto in fattura e, successivamente, monetizzato attraverso la cessione ad istituti di credito.L'amministratore, al termine delle indagini, è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca per "indebita percezione di erogazioni pubbliche" e di "utilizzo di fatture per operazioni inesistenti".Nei confronti della società, a seguito di decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Lucca, sono stati sequestrati 750.000,00 euro, ritenuti profitto di reato, di cui parte dell'importo costituito da disponibilità finanziarie e parte da immobili situati rispettivamente in provincia di Lucca e in prossimità di ambite mete turistiche della Sardegna, Puglia e Piemonte.- Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza - (ITALPRESS).