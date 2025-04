Empoli-Bologna: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna la Coppa Italia. Oggi, martedì 1 aprile, va in scena la semifinale d'andata tra Empoli e Bologna. Al Castellani i toscani di D'Aversa vanno a caccia di una storica e clamorosa finale, dopo aver eliminato la Juventus nei quarti, mentre i rossoblù di Italiano, vittoriosi contro l'Atalanta nel turno precedente, vogliono dare continuità all'ottimo periodo di forma, che li ha visti salire al quarto posto in classifica in Serie A.

La sfida tra Empoli e Bologna è in programma oggi, martedì 1 aprile, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Empoli (3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Marianucci, Goglichidze; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. All. D'Aversa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Dominguez, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

Empoli-Bologna sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva e in chiaro su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinty e sul sito di Sportmediaset.