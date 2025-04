Tragedia nel Genovese: aereo partito da Torino si schianta contro gli alberi, ritrovati due corpi

Tragedia nel pomeriggio di oggi, mercoledì 2 aprile, nel Genovese. Un piccolo aereo partito da Torino è precipitato, andando a scontrarsi contro alcuni alberi in località Montessoro, nel comune di Isola del Cantone.

L'ultraleggero (si tratterebbe di un Piper) dopo la caduta ha preso fuoco e a quel punto un rogo ha interessato anche la zona boschiva attorno. L'allarme è stato lanciato da diversi testimoni oculari intorno alle 14.45.

Il personale è sul posto e ha ritrovato due corpi. Inoltre, sono stati ritrovati parte dei relitti e i segni di un incendio, uno zaino e una calzatura. Attualmente sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco con la problematica della scarsa visibilità causa nebbia.

L'ultraleggero non avrebbe avuto il trasponder in funzione ed è stata esclusa la partenza dagli aeroporti di Genova e Villanova d'Albenga. Secondo quanto ricostruito, è partito da Torino per Roma, con a bordo un possibile istruttore assieme ad un allievo. Dalla targa del velivolo risulta essere un aero di ultima generazione.

Secondo quanto precisato dai Vigili del Fuoco, l'aereo sembrerebbe un biposto e, di conseguenza, si escluderebbe la presenza di altri occupanti.

Oltre ai pompieri, sono presenti anche i carabinieri, il soccorso alpino, l'auto medica Golf 7, l'elisoccorso Drago e la Croce Rossa di Ronco Scrivia.