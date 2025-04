Giaveno: al via la prima edizione del "Festival delle narrazioni"

Si svolge dal 9 al 13 aprile la prima edizione del Festival delle Narrazioni, un evento che celebra la cultura del libro e della lettura, che stimola il pubblico a esplorare il potere delle emozioni attraverso le parole e le arti.

Il Festival organizzato dalla Città di Giaveno - “Città che legge” anche per questo biennio - gode del sostegno del Consiglio Regionale del Piemonte e del patrocinio di Regione Piemonte, Città Metropolitana di Torino, Uncem, Unione Montana Val Sangone e Turismo Torino.

La manifestazione prevede incontri con autori e autrici; le mattine sono dedicate alle scuole, mentre ogni pomeriggio alle 18,30 e ogni sera alle 21 eventi per tutti, tra presentazioni e spettacoli.

Domenica 13 aprile una grande fiera con mercatino dei libri, area incontro lettori-autori, area food e area spettacoli per una giornata all’insegna della letteratura e delle arti.

Il Festival è stato organizzato grazie a una coprogettazione che ha visto impegnati librai, scuole, lettori, autori, editori del territorio. Il risultato è un mosaico di iniziative che vanno a interessare diversi argomenti, tematiche di attualità, sempre con un focus al mondo delle emozioni e con diversi mezzi espressivi tra cui conferenze, teatro e danza.

“Sono davvero felice di dare il via a questa prima edizione, a cui hanno collaborato moltissime persone – dichiara l’Assessore alla Cultura e alla Scuola, Luca Versino – Per essere una prima volta, ci sono ospiti di grande qualità, conosciuti al grande pubblico e che sicuramente attireranno l’attenzione. Nelle mattine del 9, 10 e 11 aprile vi sono per le scuole del territorio numerose attività di laboratorio e workshop, dedicate principalmente al mondo delle emozioni e alla loro espressione, come richiesto dalle scuole. Abbiamo coinvolto tutte le persone che sul territorio si occupano in qualche modo dei libri e delle storie, per cui si può dire che il Festival è un’impresa corale. Tra gli ospiti sono particolarmente contento del palinsesto della domenica, che vede protagonisti il poeta e performer Guido Catalano, l’ex rettore del politecnico di Torino Guido Saracco e lo storico Carlo Greppi, che presenterà il suo libro dedicato alla figlia della nostra concittadina onoraria, Vera Vigevani Jarach”.

“Desidero ringraziare il Consiglio regionale del Piemonte che ha creduto nella nostra operazione culturale dandoci un prezioso contributo – aggiunge il Sindaco, Stefano Olocco – e anche tutti gli enti che hanno patrocinato il Festival e ci aiuteranno nella promozione degli eventi. Si tratta di una prima edizione che ho sollecitato fin dalla mia investitura, per dare a Giaveno un grande evento culturale dedicato al mondo del libro. In particolare domenica 13 avremo una grande fiera del libro, con diversi espositori, una bella pluralità di interventi e anche un’area food e spettacoli. Pensiamo che sia un evento che può piacere a tutte le fasce di età e persone con diversi interessi, una grande festa dedicata ai libri e al mondo che ci gira intorno”.

Thriller, romanzi storici, di formazione, due autori di fumetti, passeggiate letterarie alla scoperta del territorio e dei suoi personaggi, libri filosofici e dedicati al mondo delle imprese, biografie, poesia: tutto questo e molto altro si potrà trovare al Festival delle Narrazioni.

Il programma completo è sul sito https://festivaldellenarrazioni.it

