Il parco Nazionale del Gran Paradiso investe in mobilità sostenibile con 11 nuovi mezzi

Il Parco Nazionale Gran Paradiso ha acquisito una flotta di 11 tra minibus e scuolabus, più un'autovettura, destinati ai comuni dell'area protetta. L'investimento, pari a quasi un milione e 200mila euro, è stato reso possibile grazie al finanziamento del Programma "Parchi per il Clima" con fondi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle politiche di mobilità sostenibile promosse dal Parco e rappresenta un importante passo avanti per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti nell'area protetta.

È importante sottolineare che l'acquisto dei mezzi è avvenuto a seguito di un processo partecipativo: il Parco ha infatti rivolto a tutti i comuni dell'area protetta una richiesta di indicare i propri bisogni e necessità in tema di mobilità sostenibile. I mezzi sono stati quindi acquistati per i dieci comuni che hanno risposto positivamente alla richiesta di adesione: Villeneuve, Introd, Ronco Canavese, Locana, Ceresole Reale, Ribordone, Aymavilles, Cogne, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame.

Gli scuolabus, in particolare, sono specificamente destinati alle scuole del territorio per garantire il trasporto quotidiano degli studenti, rispondendo così a un'esigenza fondamentale delle famiglie residenti nei comuni del Parco e assicurando un servizio sostenibile per le comunità locali.