Volley A1/F: Vallefoglia è il penultimo ostacolo verso l’Europa

Dopo le entusiasmanti battaglie trionfali con Busto Arsizio, la Wash4green Pinerolo, stasera, mercoledì 2 aprile, scenderà in campo al PalaMegabox di Pesaro con Megabox Ond. Savio Vallefoglia per la semifinale dei play-off di Challenge Cup, la terza coppa europea.

Uno scontro diretto con una formazione alla portata. La vittoria condurrebbe alla finale di sabato, in un derby torinese con Chieri. Dopo un campionato ‘zoppicante’, che ha visto la formazione di Marchiaro non centrare l’obiettivo dei play-off, la squadra ha mostrato una crescita importante nella fase finale della stagione regolare. E anche i 22 giorni di astinenza da gare ufficiali, per il ritiro del Bisonte Firenze dai play-off di Challenge, non hanno influito negativamente. Le ‘pinelle’ infatti sono tornate in campo determinate e, malgrado il massiccio turn-over, a partire da Cambi e Akrari, in panchina, sono riuscite a vincere due volte con una delle formazioni più in forma e guadagnarsi la semifinale.