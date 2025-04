Dal 7 aprile via alle iscrizioni per Estate Ragazzi, Nidi d'Estate e Bimbi Estate

Il sole è alto nel cielo e le temperature si alzano: è il momento per le iscrizioni a Estate Ragazzi, Nidi d'Estate e Bimbi Estate, cioè i campi e le attività estive del Comune di Torino. Le iscrizioni apriranno lunedì 7 aprile, alle ore 8 per la fascia 0-6 anni e alle ore 12 per la fascia 7-11. Le iscrizioni saranno da fare online, accedendo con credenziali SPID o CIE sul sito dei servizi educativi del Comune di Torino. Per aiutare le famiglie con le iscrizioni e le informazioni, è possibile contattare gli sportelli di facilitazione digitale, le case di quartiere e lo sportello ITER in via Bardonecchia 34, dove gli operatori sono formati per supportare le famiglie in ogni aspetto.

3.717 posti a settimana

Per Estate Ragazzi sono previsti 3717 posti a settimana per 7 settimane dal 9 giugno al 25 luglio, in 47 centri estivi gestiti da 16 enti. Nelle scuole che saranno sede di seggio elettorale, le attività partiranno il 12 giugno. L’assegnazione dei posti avviene rispettando l’ordine di arrivo delle iscrizioni e la disponibilità di posti nei centri estivi. In caso di esaurimento dei posti disponibili nel centro selezionato, l’iscrizione si collocherà in lista di attesa. Le quote di partecipazione sono calcolate in base alla fascia ISEE di appartenenza, da 15 al massimo di 95 euro a settimana per ha un ISEE superiore a 28 mila euro o chi non risiede a Torino. I

Per famiglie in condizioni di fragilità economica segnalate dai servizi sociali è previsto il pagamento solamente dell'assicurazione di 6 euro.

I criteri

Non ci sono invece limiti di posti per le attività di Nidi dʼEstate e Bimbi Estate, rivolte ai bambini nelle fasce 0-3 e 3-6 anni. In questi casi la tariffa è calcolata in base alle agevolazioni ISEE già applicate durante lʼanno. Il servizio si svolgerà nei mesi di luglio e agosto negli asili nido comunali o convenzionati e nelle scuole materne comunali, statali o convenzionate.

Quest'anno è stata posta particolare attenzione a tema della disabilità. Nel 2024 i bambini con disabilità iscritti a Estate Ragazzi sono aumentati del 21%, passando dai 321 del 2023 a 390, e per il 2025 saranno presenti 39 spazi inclusione nei centri estivi comunali, oltre a 2 servizi estivi per bambini che necessitano di sostegno intensivo nei Centri Educativi Specializzati Municipali (CESM).

"Estate Ragazzi - ha commentato l'assessora alle politiche educative Carlotta Salerno - ha sempre più successo: nel 2024 gli iscritti sono aumentati del 12% rispetto al 2023. Quest'anno 47 giovani volontari provenienti da tutta Europa saranno affiancati ai nostri animatori grazie alla collaborazione con AIESEC, portando attività e laboratori in lingua".

Estate Ragazzi è inserito nella cornice di “2025 Un’estate insieme”, un sistema di attività educative, ludiche, ricreative per bambini e ragazzi, che Fondazione Compagnia di San Paolo sviluppa insieme alla Città di Torino, in collaborazione con Fondazione Ufficio Pio, Fondazione per la Scuola, Consorzio Xkè? ZeroTredici e Abbonamento Musei Piemonte. Sarà anche confermato il palinsesto La Bella stagione, dedicato alla fascia 3-6 anni e progettato insieme alle biblioteche civiche torinesi, che permetterà ai bambini di ‘Bimbi Estate’ di esplorare gli spazi bibliotecari di prossimità e godere di esperienze lievi e di qualità intorno ai libri e alla lettura.